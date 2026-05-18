Este lunes 18 de mayo se prevé una jornada de movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la capital del país, donde organizaciones sindicales, colectivos y extrabajadores realizarán protestas para exigir atención a demandas laborales, judiciales y sociales.

¿Qué organizaciones se movilizarán este lunes?

Extrabajadores de la extinta Ruta-100

Desde las primeras horas del día, extrabajadores de la extinta Ruta-100 se concentrarán en la Alameda Central, ubicada sobre Avenida Hidalgo, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. La movilización está programada para las 09:00 horas y tiene como objetivo exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud

Más tarde, a las 10:00 horas, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México acudirán al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la colonia Obrera, donde demandarán la reinstalación inmediata de la dirigente nacional de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud.

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Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes

Media hora después, el Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes se manifestará en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. Los participantes expresarán su respaldo a una persona acusada de abuso sexual y solicitarán una revisión exhaustiva del caso, al denunciar presuntas irregularidades en la investigación, fabricación de delitos, abuso de la prisión preventiva y violaciones al debido proceso.

Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas

A las 11:00 horas, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros realizará una protesta en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en la alcaldía Venustiano Carranza. Los inconformes entregarán más de mil amparos promovidos contra la modificación al Artículo 127 Constitucional, al considerar que la reducción de las pensiones jubilatorias afecta de manera injusta a técnicos y profesionistas petroleros.

Sistema de Transporte Colectivo Metro

En el Centro Histórico, locatarios autorizados al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro se reunirán a las 12:00 horas frente a oficinas del organismo, ubicadas en la calle Delicias. Los comerciantes denunciarán presuntas irregularidades en la administración y asignación de locales comerciales dentro de la red de transporte.

Sindicato de Estudiantes MX

Por la tarde, a las 14:00 horas, integrantes del Sindicato de Estudiantes MX llevarán a cabo un mitin en el Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Tlatelolco. La protesta se realizará durante la audiencia contra una integrante de la Colectiva Furias, señalada presuntamente por actos de violencia durante la segunda marcha antigentrificación.

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Vanguardia Mexicana

Finalmente, a las 15:00 horas, miembros de la organización Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana Monterrubio y Plata y Oro A.C. acudirán a la Secretaría de Gobierno capitalina, en el Zócalo de la Ciudad de México, para exigir un aumento salarial del nueve por ciento calculado con base en el salario mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), al señalar que este mecanismo disminuye el impacto real en ingresos de trabajadores, pensionados y jubilados.

mahc/LL