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Este lunes, 18 de mayo, se reavivó el incendio en una bodega de la alcaldía Iztapalapa, esto luego de un primer incendio que se registró la mañana del domingo 17 de mayo en el mismo lugar.
De acuerdo con los primeros reportes, el fuego reinició en calle 16 de Marzo de 1861, en la colonia Leyes de Reforma 3ra sección, en una bodega utilizada para almacenar material de reciclaje.
Los bomberos de la Ciudad de México informaron que atendieron el reporte y que lograron extinguir las llamas. A su vez, señalaron que no se reportaron lesionados.
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Reportan incendio en Iztapalapa
El domingo 17 de mayo, cuerpos de emergencia acudieron al reporte de un incendio en una bodega en la alcaldía Iztapalapa.
Hasta el momento no se reportó el origen del fuego y este fue confinado en un área aproximada de 600 m².
Bomberos sofocaron el fuego y realizaron labores de remoción y enfriamiento en la zona; sin embargo, este lunes las llamas volvieron a encenderse.
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mahc/LL
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