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Integrantes de cuerpos de emergencia trabajan en la extinción de un incendio registrado en una fábrica de la colonia Leyes de Reforma, en la alcaldía de Iztapalapa.
La demarcación reportó que no hay lesionados y se evacuaron a los habitantes de 16 casas en la zona como medida preventiva.
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Participan elementos de Protección Civil de la alcaldía, Bomberos así como personal de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.
dmrr
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