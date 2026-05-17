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Integrantes de cuerpos de emergencia trabajan en la registrado en una fábrica de la colonia Leyes de Reforma, en la alcaldía de Iztapalapa.

La demarcación reportó que y se evacuaron a los habitantes de 16 casas en la zona como medida preventiva.

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Participan elementos de de la alcaldía, Bomberos así como personal de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

dmrr

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