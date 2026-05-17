Integrantes de cuerpos de emergencia trabajan en la extinción de un incendio registrado en una fábrica de la colonia Leyes de Reforma, en la alcaldía de Iztapalapa.

La demarcación reportó que no hay lesionados y se evacuaron a los habitantes de 16 casas en la zona como medida preventiva.

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Elementos de

Protección Civil de la alcaldía, @Bomberos_CDMX @GN_MEXICO_ @SEMAR_mx, Plan-DNIII y Servicios Urbanos de esta alcaldía, trabajan para extinguir incendio de

una fábrica.

Por fortuna no hay lesionados y ya fueron evacuados habitantes de 16 casas-habitación aledañas al… pic.twitter.com/6A8QJyI7HZ — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) May 17, 2026

Participan elementos de Protección Civil de la alcaldía, Bomberos así como personal de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

dmrr