La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó la rehabilitación de las canchas de futbol y básquetbol ubicadas en la Unidad Tlatelolco Primera Sección, frente al edificio 6 del ISSSTE, como parte del programa “Renace Cuauhtémoc”, con el que este año ya se han recuperado 67 espacios públicos en toda la demarcación.

Durante su mensaje, la edil destacó que este programa ha permitido intervenir deportivos, parques, banquetas, calles, mercados y espacios comunitarios que durante años permanecieron abandonados o deteriorados.

“Solo este año llevamos recuperados 67 espacios públicos. Cada semana recuperamos dos espacios que finalmente son de ustedes, de sus familias y de sus hijas e hijos. Merecen espacios dignos, de calidad y bien hechos para que duren”, expresó.

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“Darles deporte a nuestras niñas y niños, a las y los jóvenes y también a los adultos tiene repercusiones positivas en la salud física, mental y hasta en temas de seguridad. Nos ayuda a construir mejores comunidades”, afirmó.

La rehabilitación incluyó la construcción de firme de concreto, colocación de euroreja perimetral, rehabilitación de tableros, pintura deportiva e instalación de luminarias en la cancha de básquetbol.

En la cancha de futbol rápido se realizó la colocación de pasto sintético, cambio de malla ciclónica y red perimetral, rehabilitación de muros, instalaciones eléctricas, nuevas luminarias y trabajos de concreto.

La demarcación indicó que los trabajos beneficiarán directamente a más de mil 200 personas que diariamente utilizan estos espacios para actividades deportivas y recreativas.

Como parte de “Renace Cuauhtémoc”, la alcaldía ha recuperado espacios como la Plaza Río de Janeiro, el Jardín Dr. Ignacio Chávez, las canchas del Deportivo Cuauhtémoc y la Plaza Giordano Bruno, entre otros puntos de encuentro comunitario en distintas colonias.

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Rojo de la Vega reiteró que la recuperación del espacio público continuará en toda la demarcación, con el objetivo de que vecinas y vecinos cuenten con lugares seguros, funcionales y dignos para convivir y desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas.

mahc