Ecatepec, Méx.– En la colonia Santa María Tulpetlac fue puesto en operación un pozo de agua, el cual fue reperforado, rehabilitado y equipado con tecnología de última generación, por lo que será monitoreado por el C4 y abastecerá del líquido a 46 mil habitantes de ocho colonias del municipio.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss, dio a conocer que la inversión para la rehabilitación y reperforación del pozo Ejidos de Tulpetlac 2, ubicado en la vía Adolfo López Mateos, fue con recursos del ayuntamiento y del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE).

La edil precisó que el pozo se podrá echar a andar vía remota, desde un teléfono celular o una tableta digital, y será monitoreado desde el Centro del Mando con tecnología de última generación.

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En la colonia Santa María Tulpetlac fue puesto en operación un pozo de agua. Foto: especial

“Este pozo es uno de los que más agua dan; ya son muchas regiones que tienen agua por la red. Hoy ya tenemos el 98 % con agua, pero teníamos 17 años sin agua; los seis años pasados fueron una tragedia”, dijo.

La alcaldesa explicó que anteriormente el pozo producía 26 litros de agua por segundo, pero con los trabajos que se llevaron a cabo, aumentó la producción 92% y actualmente produce 50 litros por segundo.

En la colonia Santa María Tulpetlac fue puesto en operación un pozo de agua. Foto: especial

Este es el primer pozo de 11 que serán automatizados, los cuales se monitorean vía remota y con telemetría, anunció.

El director del SAPASE, Francisco Reyes Vázquez, mencionó que los trabajos realizados fueron la reperforación, equipamiento, rehabilitación de cuarto de controles, caseta de cloración, instalación general, clausura de garza, limpieza general e instrumentación de telemetría.

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Cisneros Coss afirmó que la reperforación del pozo beneficiará a más de 46 mil vecinos de las colonias Río de Luz, Sagitario X, VII y VIII, La Florida y Aldeas de Aragón, entre otras.

La munícipe reconoció que falta mucho por realizar, pero el gobierno local, apoyado por la Federación y la administración estatal, trabaja para avanzar en la transformación y resolver los problemas de los vecinos de Ecatepec en materia hidráulica.

mahc