La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, viajó a Bakú, Azerbaiyán, para recibir formalmente la estafeta que acredita a la Ciudad de México como sede del Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat 2028, encuentro internacional en materia de desarrollo urbano, sostenibilidad, vivienda y planeación de ciudades.

A través de un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México informó que, durante su participación, Brugada Molina sostendrá encuentros con representantes de gobiernos locales, organismos internacionales, academia y organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional e intercambiar experiencias exitosas en materia de desarrollo urbano.

“La presencia de la titular del Ejecutivo local en este espacio internacional representa un reconocimiento al papel que ha asumido la capital en la construcción de políticas públicas innovadoras, con visión social, territorial y ambiental, así como a su capacidad para impulsar soluciones urbanas frente a desafíos globales como la crisis climática, la desigualdad y el acceso a la vivienda”, indicó.

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Asimismo, señaló que rumbo al Foro Urbano Mundial 2028 la Ciudad de México impulsará discusiones sobre temas prioritarios como la crisis climática, el derecho a la vivienda, las ciudades cuidadoras y feministas, la reconstrucción democrática desde lo local y el combate a la desigualdad.

Brugada Molina subrayó que la participación de la capital del país en Bakú es estratégica para posicionar a la Ciudad de México como referente internacional en políticas públicas urbanas con enfoque social y de derechos.

“Nuestra presencia en Bakú es fundamental para liderar la discusión internacional sobre la agenda urbana del futuro. Es urgente coordinarnos ante desafíos que no entienden de fronteras”, indicó.

vr