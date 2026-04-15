La autorización que prevé el Departamento del Tesoro de EU a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), para permitir ciertas transferencias vinculadas a CIBanco no modifica su situación jurídica actual, informó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El IPAB detalló que la autoridad estadounidense contempla establecer una excepción a las medidas que restringen las transferencias de fondos relacionadas con CI Banco. El ajuste permitiría, de manera acotada, realizar movimientos de recursos exclusivamente para integrarlos al proceso de liquidación y cumplir con las obligaciones pendientes.

El IPAB dijo que de acuerdo con el documento dado a conocer este miércoles por la autoridad estadounidense y que se publicará de manera oficial este jueves, la modificación consiste en un único cambio a la orden emitida en junio de 2025. Su publicación en el Registro Federal de Estados Unidos está prevista para el día siguiente.

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El organismo mexicano subrayó que esta medida no representa ninguna actualización ni alteración en el estatus legal de CIBanco, el cual permanece en liquidación.

“Es importante precisar que esta medida no implica ninguna modificación ni actualización a la situación jurisdiccional actual de CIBanco Institución de Banca Múltiple en liquidación”, dijo el organismo.

CIBanco dejó de operar como institución de banca múltiple tras solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la revocación de su autorización, misma que fue aprobada el 9 de octubre de 2025 por la junta de gobierno del regulador.

El IPAB indicó que continuará supervisando el proceso conforme al marco legal aplicable, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de obligaciones y la protección de los usuarios del sistema financiero.

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