Automovilistas, transportistas y motociclistas que circulan sobre avenida Congreso de la Unión sortean baches, hundimientos y deformaciones en el pavimento, a un costado de la Línea 4 del Metro.

La vialidad, también conocida como Eje 2 Oriente, conecta distintos puntos del oriente y norte de la Ciudad de México; sin embargo, en varios tramos los conductores prácticamente han dejado inutilizados dos carriles debido a las malas condiciones del asfalto.

El problema se concentra principalmente en los carriles pegados al camellón central, justo debajo de las columnas que sostienen la Línea 4 del Metro, que corre de Santa Anita a Martín Carrera.

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Aunque la avenida cuenta con seis carriles en dirección hacia el norte de la capital, en la práctica sólo cuatro pueden utilizarse con normalidad, pues los otros presentan hundimientos que obligan a los automovilistas a disminuir drásticamente la velocidad o cambiar de carril de manera intempestiva.

Las afectaciones más severas se observan en el tramo que va de la estación del Metro Morelos hasta Bondojito, donde cada ciertos metros aparecen hundimientos y deformaciones del pavimento.

Conductores consultados señalaron que el problema no es reciente y que, con el paso de los años, las condiciones de la avenida Congreso de la Unión han empeorado sin que exista una reparación integral.

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“Ya sabemos que no debemos usar esos carriles, porque el coche se golpea horrible. En la noche es peor porque no se alcanzan a ver bien los baches”, comentó José Luis Hernández, conductor de taxi por aplicación que diariamente circula por la zona.

De acuerdo con vecinos y usuarios frecuentes de la vialidad, las reparaciones realizadas por autoridades locales suelen ser temporales y pocas semanas después el pavimento vuelve a deformarse.

“Le ponen chapopote y según arreglan, pero con las lluvias y el peso de la estructura todo vuelve a levantarse. Parece una montaña rusa”, dijo María del Carmen Ortega, comerciante de la colonia Valle Gómez.

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Automovilistas señalan que los baches y hundimientos son más peligrosos en temporada de lluvias o por las noches. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

El constante desgaste también afecta a unidades del transporte público y motociclistas que deben maniobrar entre los desperfectos para evitar daños o accidentes.

“Uno viene en moto y cualquier hoyo de esos puede aventarte al piso. Muchos carros se cambian de carril sin fijarse y ahí es donde puede ocurrir un choque”, indicó Ricardo Mendoza, repartidor que circula diariamente sobre esta vialidad.

Algunos conductores aseguran que las deformaciones ya forman parte del paisaje urbano y que quienes utilizan regularmente la avenida han aprendido a memorizar los tramos más dañados.

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“Ya todos sabemos dónde están los brincos. El problema es para quienes no conocen la zona o vienen rápido, porque pueden perder el control”, señaló un operador de transporte concesionado.

Durante recorridos realizados en la zona, EL UNIVERSAL observó automovilistas invadiendo otros carriles para evitar caer en los hundimientos, lo que genera embotellamientos y maniobras peligrosas.

Aunque hasta el momento no se han reportado incidentes mayores relacionados directamente con estas deformaciones, usuarios consideran que el riesgo aumenta durante la temporada de lluvias, cuando los baches quedan cubiertos por agua.

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“Cuando llueve ya no sabes qué tan profundo está el hoyo y muchos frenan de golpe. Sí es peligroso porque aquí pasan muchísimos coches todo el día”, comentó Ernesto Vázquez, vecino de la colonia Bondojito.

Además de afectar la movilidad, el deterioro del pavimento también representa gastos constantes para automovilistas debido a daños en suspensión, llantas y amortiguadores.

Talleres mecánicos ubicados en la zona señalaron que es común recibir vehículos con afectaciones derivadas de golpes contra los hundimientos que se registran en avenida Congreso de la Unión.

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Las afectaciones también se registran en banquetas y pasos peatonales, mismas que tienen que sortear los peatones. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

“Muchos llegan con llantas ponchadas o rines doblados. Sobre todo los que pasan diario por debajo del Metro”, explicó un mecánico del sector.

Mientras miles de conductores continúan esquivando baches y desniveles en esta importante arteria vial, vecinos y usuarios piden a las autoridades capitalinas una intervención de fondo que permita rehabilitar la avenida y reducir riesgos para quienes transitan por la zona.

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cdm