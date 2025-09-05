Más Información

La secretaría del Bienestar reanudó este viernes 5 de septiembre todas sus actividades en Baja California Sur y Sonora tras el paso del .

La titular de la dependencia, informó que, luego de verificar por parte de las autoridades de Protección Civil que no hay ningún tipo de riesgo para la población derechohabiente y beneficiaria de los Programas para el Bienestar, todas las actividades se realizan de manera regular.

Destacó que el pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre continúa en curso a través del depósito bimestral en la tarjeta del Banco del Bienestar.

“Los Módulos de Bienestar están abiertos a partir de hoy, en Baja California Sur y Sonora, el pago de las pensiones y programas continúa en curso y las actividades se realizan de manera regular, para seguir llevando bienestar y contribuir a una mejor calidad de vida de la población”, precisó Montiel Reyes.

Exhortó a la población a revisar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: para consultar el calendario del depósito bancario.

