La secretaría del Bienestar reanudó este viernes 5 de septiembre todas sus actividades en Baja California Sur y Sonora tras el paso del huracán Lorena.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes informó que, luego de verificar por parte de las autoridades de Protección Civil que no hay ningún tipo de riesgo para la población derechohabiente y beneficiaria de los Programas para el Bienestar, todas las actividades se realizan de manera regular.

Destacó que el pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre continúa en curso a través del depósito bimestral en la tarjeta del Banco del Bienestar.

“Los Módulos de Bienestar están abiertos a partir de hoy, en Baja California Sur y Sonora, el pago de las pensiones y programas continúa en curso y las actividades se realizan de manera regular, para seguir llevando bienestar y contribuir a una mejor calidad de vida de la población”, precisó Montiel Reyes.

Lee también ¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

Exhortó a la población a revisar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar para consultar el calendario del depósito bancario.