, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el dará certeza y rumbo a México.

En su cuenta oficial de X, López Beltrán aseguró que el llamado "Humanismo Mexicano" es hoy el modelo económico más auténtico y avanzado del mundo, pues indicó, busca frenar la pobreza y empoderar al pueblo.

"El Paquete Económico 2026 dará certeza y rumbo. El humanismo mexicano iniciado por nuestro querido Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora encabezado por nuestra querida Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es hoy el modelo económico más auténtico y avanzado del mundo: frenar la pobreza y empoderar al pueblo", escribió.

Esta noche, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador, presentó el Paquete Económico 2026 a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en donde indicó que para los programas sociales del gobierno federal se destinará el 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

