El Paquete Presupuestal 2026 plantea un incremento de 16.7% al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, al plantear un monto de 529 mil 421 millones de pesos.

No obstante, hay “reducciones considerables en sectores estratégicos como educación y salud” para el campo, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), como en el programa para la adquisición de leche a productores nacionales con una baja presupuestal de 18%.

Por ejemplo, en el rubro de educación se baja el presupuesto en casi 16%, de 82 mil 214 millones a 69 mil 103 millones de pesos, “una caída significativa en un sector clave”; En salud, “se reduce drásticamente de 40 mil 407 millones a 10 mil 92 millones de pesos, lo cual podría generar debate político y social”.

GCMA dijo que el presupuesto introduce nuevos ramos administrativos en el Presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PPEC) como energía, mujeres, agencia de transformación digital y telecomunicaciones, economía y turismo.

“Un hallazgo crítico del presente análisis es la discrepancia entre la estimación del Anexo 11 (525 mil 634 millones de pesos) y el total del PPEC 2026 (529,406 millones de pesos), lo que representa una diferencia de 3,772 millones de pesos. Esta discrepancia, aunque relativamente menor (0.7%), sugiere inconsistencias en la metodología de cálculo o en la clasificación de programas presupuestarios en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural”, expuso la consultora.

Foto: Especial/Archivo

Agregó que el presupuesto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aumentaría en 0.9%, al incrementarse los recursos para los programas prioritarios del gobierno federal en 2.5%, suben en 20% otros programas productivos, pero hay una reducción para sanidad, el gasto operativo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y universidades”.

Para el Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano baja en más de la mitad con –56%, y desaparecen los Tribunales Agrarios, entidades no sectorizadas y aportaciones a seguridad social, al registrarse un recorte de 100%.

Mientras que aumentan los recursos para Sembrando Vida, de 39 mil 100 a 40 mil 664,es decir, se plantea un incremento de 4%. Al programa de fertilizantes se le pretende otorgar 4% más, para que llegue de 17 mil 500 millones a 18 mil 200 millones.

La Producción para el bienestar o Proagro Productivo subiría 4% de 16 mil 800 millones de pesos a 17 mil 472 millones de pesos.

También hay un incremento de 4% para el programa de Acopio para el Bienestar o precios de garantía; Sube en 4% el presupuesto para Programa de abasto rural Diconsa; también se propone darle 4% más al programa de Consumo de leche Liconsa.

