Más Información

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

La mañanera de Sheinbaum, 10 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 10 de septiembre, minuto a minuto

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Al destacar que sin una reforma fiscal, sin mover impuestos, y con atiendo la corrupción, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, dijo que, el Proyecto del prevé que los ingresos tributarios lleguen a 15.1%.

Lo anterior con la intensificación al combate a la evasión y elusión fiscal, simplificación de trámites y modernización de aduanas.

Asimismo la deducibilidad de las cuotas de la banca múltiple destina al pago de los pasivos del Fobaproa, "es un tema de armonía fiscal en otras en otras jurisdicciones, por ejemplo en Estados Unidos en Canadá, no es deducible

Lee también

"(...) entonces estamos haciendo armónica la contribución con la deducción es posible que se reduzca un gasto que va al rescate de los propios de los propios bancos y las contribuciones a bebidas azucaradas y otros y otros bienes que buscan financiar el gasto de salud, como lo hemos mencionado tiene una lógica no recaudatoria lo que buscamos es inscribirnos dentro de la ayudar a la política de salud de la administración", mencionó.

Edgar Amador aseguró que el es Histórico en inversión social “los programas el bienestar alcanzan un monto de 987 mil millones de pesos, representan un poco más del 2.5% del Producto Interno Bruto”.

El Paquete Económico 2026 destina 966 mil millones a salud, 399 mil millones a vivienda, 1.1 billones a educación, 1.3 billones a inversión y 201 mil millones a seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses