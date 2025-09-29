Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de Gustavo Botello Rodríguez, "Viejón", jefe del grupo operativo “La Barredora”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Jalisco.

Detienen al jefe del grupo operativo “La Barredora”. Fotos: Especiales

Por medio de su cuenta de X, García Harfuch detalló que "Viejón" está vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones principalmente en el estado de Guanajuato; colocación de varias mantas en León de Los Aldama, el 12 de abril de 2025, con amenazas contra autoridades locales y unidades de la Guardia Nacional.

Lee también Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

También se le considera autor intelectual de un robo bancario y del robo de vehículos de una agencia automotriz del mismo municipio en el año 2023.

El titular de la SSPC señaló que su detención contribuirá a disminuir los índices de violencia en la zona del Bajío, principalmente en Guanajuato, donde era investigado por hechos violentos como la colocación de mantas, homicidios, agresiones, amenazas y el robo de al menos 10 vehículos.

“Para disminuir los índices delictivos hay que detener a quienes los cometen; un ejemplo de ello es Guanajuato, donde tras la detención de objetivos prioritarios, entre febrero y agosto de 2025 se registró un descenso de 56.1 % en los homicidios”, destacó Harfuch.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reportó la detención de "Viejón", jefe del grupo operativo “La Barredora”. Foto: Captura de la cuenta de X de @OHarfuch

Botello Rodríguez fue arrestado en compañía de Edith Cárdenas Reyes, de 30 años, alias “Edy”, además se aseguraron paquetes con cocaína, marihuana y cristal, cuatro armas de fuego, una granada de gas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

"Viejón" fue arrestado en compañía de Edith Cárdenas Reyes, de 30 años, alias “Edy”. Foto: Especial

El Gabinete de Seguridad informó que como parte de la estrategia integral para continuar disminuyendo los índices delictivos en Guanajuato y en una acción coordinada entre las instituciones de seguridad, se implementaron diferentes técnicas de investigación donde se identificó a “Viejón” que lideraba una célula criminal responsable de actividades delictivas en diferentes municipios de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

Indicó que derivado de trabajos de gabinete y campo se ubicaron diferentes domicilios, así como las zonas de movilidad del sujeto investigado, con ello, los equipos de trabajo se desplazaron a un domicilio ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con las que recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó el mandamiento para intervenir el inmueble.

Lee también Desarticulan grupo criminal “Los Bunga” dedicado al robo de vehículos en Edomex; caen 6 integrantes en menos de una semana

“Con esto, se realizó un despliegue operativo en el Fraccionamiento Senderos de Monte Verde y se ejecutó la orden de cateo, donde se detuvo a Gustavo “N” de 32 años y a una mujer de 30 años”, detalló la dependencia en un comunicado.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr