Mérida, Yucatán.- Un trabajador perdió la vida en el interior del hotel en construcción “Dorian”, ubicado en la calle 20-A por 5-B de la colonia Xcumpich, en el norte de Mérida.

Los primeros reportes indican que el hombre fue hallado sin vida por uno de sus compañeros, quien dijo que anoche ambos habían ingerido bebidas alcohólicas.

Indicó que el ahora occiso se quedó dormido en el cuarto piso del edificio, mientras que él descansaba en el quinto piso.

Alrededor de las 8:30 de la mañana, el trabajador despertó y encontró a su compañero tirado en las escaleras que conectan el sexto y séptimo piso, sobre una mancha de sangre y con diversas escoriaciones en el cuerpo.

Por sus declaraciones, se cree que el trabajador cayó desde una altura de varios metros cuando subía las escaleras.

Elementos de seguridad llegaron a la zona tras el reporte (09/10/2025). Foto: Especial

Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron el deceso. El área fue acordonada y resguardada en espera de las autoridades ministeriales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del hecho.

El encargado de la obra notificó a los familiares del fallecido, originario del estado de Puebla.

