Más Información

Gobierno israelí aprueba acuerdo para liberar a rehenes; EU enviará 200 soldados para supervisar acuerdo

Gobierno israelí aprueba acuerdo para liberar a rehenes; EU enviará 200 soldados para supervisar acuerdo

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

Mérida, Yucatán.- Un en el interior del hotel en construcción “Dorian”, ubicado en la calle 20-A por 5-B de la colonia Xcumpich, en el norte de Mérida.

Los primeros reportes indican que el hombre fue hallado sin vida por uno de sus compañeros, quien dijo que anoche ambos habían ingerido .

Indicó que el ahora occiso se quedó dormido en el cuarto piso del edificio, mientras que él descansaba en el quinto piso.

Lee también

Alrededor de las 8:30 de la mañana, el trabajador despertó y encontró a su compañero tirado en las escaleras que conectan el sexto y séptimo piso, sobre una y con diversas escoriaciones en el cuerpo.

Por sus declaraciones, se cree que el trabajador cayó desde una altura de varios metros cuando subía las escaleras.

Elementos de seguridad llegaron a la zona tras el reporte (09/10/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad llegaron a la zona tras el reporte (09/10/2025). Foto: Especial

Lee también

Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron el deceso. El área fue acordonada y resguardada en espera de las autoridades ministeriales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del hecho.

El encargado de la obra notificó a los familiares del fallecido, originario del estado de Puebla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses