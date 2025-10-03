La alcaldía Magdalena Contreras anunció la suspensión de actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en la colonia Barrio San Francisco y en San Jerónimo Lídice, con motivo de celebraciones religiosas que tendrán lugar en estas zonas durante este fin de semana.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que el Barrio San Francisco, la medida aplicará desde las 00:00 horas del sábado 3 de octubre, hasta las 23:59 horas del domingo 5 del mismo mes, con motivo de la “Festividad de San Francisco de Asís”.

En el caso de la colonia San Jerónimo Lídice, la suspensión se aplicará los mismos días, con motivo de la “Festividad de San Jerónimo de Estridón”.

La suspensión será para los establecimientos mercantiles y en vía pública ubicados en dichas colonias que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar, en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio en el que se comercialicen u obsequien bebidas alcohólicas para el consumo humano.

