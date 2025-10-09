Más Información

Mérida, Yucatán.- Una mujer de 46 años de edad, originaria de Chiapas, fue en extrañas circunstancias en el fraccionamiento Juan Pablo II, por lo cual la Fiscalía General del Estado (FGE) activó el protocolo de .

El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana de este jueves, cuando vecinos reportaron al número de emergencias 911, la presencia del cuerpo sobre la acera de la calle 5-Q por 28 y 30, del citado fraccionamiento.

Elementos de la Policía Estatal y paramédicos llegaron al sitio y vieron que la mujer se encontraba tirada junto a un vehículo rojo, con un pie atorado entre las puertas de la unidad.

Además, confirmaron el fallecimiento por lo que el área fue acordonada para las diligencias del caso

La víctima fue identificada como C.F.F.R., quien se hospedaba junto con su esposo, J.Z.G., en casa de un amigo que les ofreció alojamiento durante su estancia en la capital yucateca.

El dueño del predio relató que la pareja convivió la noche anterior y se retiró a descansar alrededor de las 23:00 horas.

Vecinos reportaron el cuerpos de una mujer sobre la calle (09/10/2025). Foto: Especial
Vecinos reportaron el cuerpos de una mujer sobre la calle (09/10/2025). Foto: Especial

Debido a la posición del cuerpo y las condiciones del lugar, no se descarta la posibilidad de una , sin embargo, por protocolo, la FGE abrió una carpeta de investigación bajo perspectiva de género.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para la autopsia de ley, que determinará la causa exacta de la muerte.

Hasta el momento no hay personas detenidas y el vehículo involucrado fue liberado mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

