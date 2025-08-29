¿Cómo es San Andrés?; el barrio de Guadalajara donde fue hallada muerta la tiktoker Esmeralda FG

La tiktoker Esmeralda FG originaria de Michoacán fue localizada muerta junto con su esposo y sus dos hijos el pasado 22 de agosto en el barrio de San Andrés, en Guadalajara.

Con más de 20 mil seguidores en Tik Tok, el cuerpo fue encontrado en una camioneta pick up último modelo, de acuerdo con el vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez, la principal línea de investigación es relacionada a la actividad del padre de la familia.

Dos de las personas que fueron a declarar y que fueron dejadas en libertad por indicios insuficientes, fueron denunciados como desaparecidos por sus familiares.

Lee también ¿Quién era Esmeralda FG?; la tiktoker asesinada junto con su familia en Jalisco

¿Cómo es San Andrés?; el barrio de Guadalajara donde fue asesinada la tiktoker Esmeralda FG

¿Cómo es San Andrés?; barrio de Guadalajara donde encontraron a Esmeral FG

A sólo 20 minutos del Centro de Guadalajara se encuentra el barrio de San Andrés, considerado como uno de los sitios más antiguos del estado de Jalisco, se desarrolla bajo el comercio y actividades de recreación, se llama Barrio Mariano Escobedo, pero es más conocido como barrio San Andrés por el inmenso amor a la religión que allí existe.

Es la colonia más antigua de Guadalajara, llena de establecimientos que fueron heredados de generación en generación, es un lugar donde la mayoría de gente suele concentrar su atención es en la Plaza Pública de San Andrés donde se encuentra un kiosco y claro, la iglesia.

Lee también Identifican a mujer asesinada junto a su familia en Guadalajara; se trata de la creadora de contenido Esmeralda FG

¿Cómo es San Andrés?; barrio de Guadalajara donde encontraron a Esmeral FG

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr