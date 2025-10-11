El derrumbe en una obra de rehabilitación de drenaje en Ciudad obregón dejó cuatro trabajadores atrapados; sólo uno pudo ser rescatado con vida.

Alrededor de las 22.00 horas del viernes 10 de octubre, se registró un accidente en la obra de rehabilitación de un colector drenaje en las calles las calles Ferrocarril y Zaragoza de la colonia Plano Oriente.

Al parecer tres trabajadores quedaron sepultados en el derrumbe, otro bajo a ayudarlos y también quedó atrapado a varios metros de profundidad.

Cuerpos de rescate, personal de Protección Civil y bomberos voluntarios acudieron al lugar.

El trabajador que se metió a auxiliar fue rescatado con vida y trasladado a un hospital.

Mientras que los otros tres, la madrugada de este sábado fueron sacados sin vida del lugar.

Dos de las víctimas mortales son hermanos, tenían 35 y 38 años de edad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el trágico accidente.

