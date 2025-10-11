Más Información

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

El derrumbe en una obra de rehabilitación de drenaje en dejó cuatro trabajadores atrapados; sólo uno pudo ser rescatado con vida.

Alrededor de las 22.00 horas del viernes 10 de octubre, se registró un accidente en la obra de rehabilitación de un colector drenaje en las calles las calles Ferrocarril y Zaragoza de la colonia Plano Oriente.

Al parecer tres trabajadores quedaron sepultados en el derrumbe, otro bajo a ayudarlos y también quedó atrapado a varios metros de profundidad.

Lee también

Cuerpos de rescate, personal de Protección Civil y bomberos voluntarios acudieron al lugar.

El trabajador que se metió a auxiliar fue rescatado con vida y trasladado a un hospital.

Mientras que los otros tres, la madrugada de este sábado fueron sacados sin vida del lugar.

Lee también

Dos de las víctimas mortales son hermanos, tenían 35 y 38 años de edad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el trágico accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses