Pachuca.- Hidalgo suspende clases para este lunes en 34 municipios derivado de la alerta por lluvias y descenso de temperaturas. Como parte de las acciones preventivas, también se envió maquinaria a las zonas de mayor riesgo por deslizamientos de laderas y se mantiene un monitoreo permanente en los puntos identificados como vulnerables, especialmente en aquellas localidades previamente afectadas por las precipitaciones pasadas.

Durante la instalación del Puesto de Mando Preventivo, encabezado por el gobernador Julio Menchaca y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en el que participarán Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, se acordó suspender las actividades escolares de manera presencial de 34 demarcaciones.

De esta manera, la Secretaría de Educación Pública emitió de manera urgente un comunicado para las regiones: Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra Otomí-Tepehua, donde se subrayó que, debido a las condiciones climáticas adversas de lluvias fuertes, vientos y heladas todas las actividades presenciales en escuelas públicas y privadas quedan suspendidas para este inicio de semana.

Los municipios afectados son: Acaxochitlán, Agua Blanca, Atlapexco, Calnali, Cardonal, Chapulhuacán, Eloxochitlán, Huautla, Huehuetla, Huejutla, Huasca, Jaltocán, Jacala, Juárez Hidalgo, La Misión, Lolotla, Metztitlán, Molango, Nicolás Flores, Pacula, San Agustín Mezquititlán y Tepehuacán de Guerrero.

Asimismo, se suman: San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Tenango de Doria, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualtipán y Zimapán.

Las clases se reanudarán una vez que las condiciones meteorológicas no representen riesgo. Se pidió seguir las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa. También se destacó que las actividades escolares se desarrollarán a distancia conforme a las posibilidades de cada territorio y plantel.

El gobernador Julio Menchaca señaló que se mantienen de manera coordinada los esfuerzos preventivos. En conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional se implementó una estrategia de movilización anticipada de maquinaria y personal hacia las zonas de mayor riesgo, principalmente en la Sierra Otomí-Tepehua y la Huasteca.

Además, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil: evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas; revisar techos y desagües; y resguardar documentos personales en lugares seguros.

De acuerdo con información de la Conagua, desde la noche del sábado y durante las primeras horas de este día, el Frente Frío número 13 ingresará por el norte y noreste del país, desplazándose rápidamente.

Su paso ocasionará lluvias torrenciales, descenso de temperatura y heladas en varias zonas de México entre ellas el centro del territorio nacional. Ante ello, el Gobierno de Hidalgo en coordinación con los municipios realiza la verificación de refugios temporales para asegurar su disponibilidad, condiciones de alojamiento y suministros en caso de ser necesarios.

