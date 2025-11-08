Pachuca.– Ante la alerta emitida en Hidalgo por las fuertes lluvias pronosticadas, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, acudió al estado para encabezar las acciones de prevención junto con autoridades estatales y de Protección Civil.

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, las condiciones hidrometeorológicas para los días 9 y 10 de noviembre se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en las regiones Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Tenango, zonas que ya presentan afectaciones severas por las precipitaciones recientes.

Asimismo, se prevén temperaturas de entre 0 y 5 grados, con heladas en zonas serranas. Para el lunes, se estiman lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm, además de rachas de viento de hasta 50 km/h.

Hidalgo, bajo alerta por pronóstico de lluvias fuertes y bajas temperaturas. Foto: Especial

Las autoridades advirtieron que estas condiciones representan un riesgo alto debido al reblandecimiento del suelo y a la saturación de humedad en las zonas más afectadas.

Se recomendó a la población evitar cruzar ríos, cauces o zonas inundadas, mantenerse alejada de pendientes o taludes inestables, y estar atenta a la aparición de grietas o filtraciones en sus viviendas.

En caso de riesgo, se exhortó a acudir a refugios temporales o lugares seguros habilitados por las autoridades municipales y estatales, así como a mantener comunicación con familiares y seguir las indicaciones oficiales de Protección Civil.

dmrr/cr