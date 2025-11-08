Más Información

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población de 17 estados del país a tomar medidas preventivas por la entrada del , mismo que traerá intensas, fuertes vientos y temperaturas muy bajas.

De acuerdo con el (SMN), durante la noche del sábado y primeras horas del domingo, el frente frío 13 ingresará sobre el norte y noreste del país.

Impulsado por una masa de aire ártica, este frente frío ocasionará vientos fuertes con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en algunos estados.

Continúan las mañanas frías en la Ciudad de México. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL
Además, habrá un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste y centro del país, con posibles heladas en zonas altas; lluvias muy fuertes a torrenciales en regiones del norte, oriente, sureste; y un evento de “Norte” muy fuerte a intenso, con oleaje elevado en las costas.

Recomendaciones por efectos del frente frío 13

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas
  • Conducir con precaución y atender las indicaciones de tránsito y autoridades locales
  • Abrigarse adecuadamente y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos.
  • Asegurar objetos sueltos en patios, azoteas o balcones que puedan ser arrastrados por el viento
  • Ante la presencia de lluvias, recomendó disminuir la movilidad y mantenerse en un lugar seguro.
  • De manera prioritaria también solicitó revisar techos, bajantes y coladeras para prevenir anegamientos
  • Evitar el uso de calefactores o braseros en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Estos serán los estados afectados por el frente frío 13

Los estados más afectados por el frente frío 13 serán:

  • Aguascalientes
  • Chihuahua
  • Ciudad de México
  • Coahuila
  • Durango
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Nuevo León
  • Puebla
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Zacatecas

De manera prioritaria, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha desplegado una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

También se alertó por la posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila; así como por oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

