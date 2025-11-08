La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población de 17 estados del país a tomar medidas preventivas por la entrada del frente frío 13, mismo que traerá lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas muy bajas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche del sábado y primeras horas del domingo, el frente frío 13 ingresará sobre el norte y noreste del país.

Impulsado por una masa de aire ártica, este frente frío ocasionará vientos fuertes con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en algunos estados.

Lee también Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Continúan las mañanas frías en la Ciudad de México. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Además, habrá un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste y centro del país, con posibles heladas en zonas altas; lluvias muy fuertes a torrenciales en regiones del norte, oriente, sureste; y un evento de “Norte” muy fuerte a intenso, con oleaje elevado en las costas.

Recomendaciones por efectos del frente frío 13

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población:

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas

Conducir con precaución y atender las indicaciones de tránsito y autoridades locales

y atender las indicaciones de tránsito y autoridades locales Abrigarse adecuadamente y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos.

Asegurar objetos sueltos en patios, azoteas o balcones que puedan ser arrastrados por el viento

Ante la presencia de lluvias, recomendó disminuir la movilidad y mantenerse en un lugar seguro.

y mantenerse en un lugar seguro. De manera prioritaria también solicitó revisar techos, bajantes y coladeras para prevenir anegamientos

Evitar el uso de calefactores o braseros en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Lee también Autoridades en alerta por impacto del frente frío 13; estos son los tres estados más afectados

Estos serán los estados afectados por el frente frío 13

Los estados más afectados por el frente frío 13 serán:

Aguascalientes

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Nuevo León

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

De manera prioritaria, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha desplegado una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

También se alertó por la posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila; así como por oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc