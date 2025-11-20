El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó ayer de la detención de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias El Licenciado, perteneciente a una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez.

Las investigaciones refieren que Gómez Sánchez, también conocido como El Contador manifestó que su jefe es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, del CJNG.

En conferencia de prensa, García Harfuch señaló que El Licenciado fue ubicado en la colonia Centro de Morelia y arrestado durante un operativo coordinado por las autoridades del gabinete de seguridad, la fiscalía del estado y la Secretaría de Seguridad estatal.

Acompañado del fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, el titular de la SSPC precisó que esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable del homicidio.

“Las investigaciones continúan, habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región”, aseveró.

Abundó que mediante la colaboración entre las autoridades se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de videovigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento que permitieron reconstruir la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados en el asesinato del alcalde, el pasado 1 de noviembre.

Precisó que el análisis de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar en la investigación y dio como resultado la detención de El Licenciado.

Agregó que también se obtuvo la identidad de dos hombres que, previo al ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, quien fue abatido tras cometer el homicidio.

Se trata de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho; un día después se encontraron sus equipos telefónicos.

“El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro “N” era parte de un grupo en una aplicación de mensajería, en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal”, explicó.

Indicó que en los mensajes se identificó que un sujeto apodado El Licenciado ocupaba el rol de mando, al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución. En ese grupo se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios.

Ramiro “N” se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones.

A las 18:06 horas envió un video al grupo en el que se observa la jardinera donde luego sería asesinado Carlos Manzo; en el mensaje informó que se hallaba en el sitio para ubicar al presidente municipal.

A las 19:45 horas los integrantes del grupo refirieron que el alcalde estaba ya en el lugar, y aproximadamente a las 20:00 horas, Ramiro “N” indicó que las autoridades tenían sometido al tirador y que al alcalde Manzo lo estaban atendiendo. También compartió un video del lugar de la agresión.

A las 20:14 horas, Ramiro “N” pidió recoger a Fernando Josué “N”.

Antes de la agresión, El Licenciado, les indicó que debían disparar a Carlos Manzo, aunque estuviera acompañado y con quien fuera.

Posteriormente, en el grupo les pidieron a todos ocultarse para evitar ser detenidos; en diferentes videos se observan rutas de escape. Además, se informó que Ramiro “N” fungía como instructor de algunos integrantes, a quienes enseñaba el uso de armas de fuego y sometía a castigos físicos cuando no cumplían las instrucciones.