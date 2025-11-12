Sin fundamento legal y contra el principio de pluralidad que rige al Congreso de la Unión, el senador Gerardo Fernández Noroña solicitó formalmente la exclusión de la bancada del PAN de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, por el comportamiento en tribuna de la senadora Lilly Téllez, cuyas críticas al gobierno y a Morena considera “falta de respeto”.

En un oficio dirigido al presidente de la Jucopo, Adán Augusto López, el expresidente del Senado argumenta que “la bancada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional se ha caracterizado, desde el inicio del período legislativo, por un comportamiento de permanente falta de respeto al pleno, a la mesa directiva y a nuestro grupo parlamentario en particular”.

Señala que más allá del derecho de todo legislador a sostener en tribuna “lo que le venga en gana”, el grupo parlamentario del PAN no se ha conformado con lanzar “falsas acusaciones” de vínculos con el narco.

La senadora panista Lilly Téllez. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

Fernández Noroña denunció que dolosamente se llama “a TODO nuestro grupo parlamentario de tales vínculos sin presentar una sola prueba, hecho muy grave y absolutamente. Falto de respeto”.

Sin mencionarla por su nombre, sostiene que la senadora panista “ha ido más lejos, injuriando permanentemente en lo particular y en lo general a compañeras y compañeros de nuestro movimiento”.

El morenista acusa a toda la bancada del PAN, pero se refiere a algunos episodios protagonizados por Lilly Téllez en los que ha introducido megáfonos “para reventar sesiones de toma de protesta del personal diplomático y de diversos funcionarios del gobierno federal”.

Ricardo Anaya no coordina nada, dice Noroña

Fernández Noroña responsabiliza al coordinador del PAN, Ricardo Anaya, quien “no coordina nada; o juega al policía bueno y al policía malo, o el coordinador no tiene ninguna capacidad ni influencia en su grupo parlamentario”.

“Reconociendo el derecho de Acción Nacional de participación en la Mesa Directiva y en la JUCOPO, considero que no se les debe convocar a ninguna sesión de ambas instancias, mientras la bancada de Acción Nacional mantenga la conducta de no respetar el marco legal que rige las sesiones del pleno de la Cámara de Senadores.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

“Una responsabilidad mínima de cada senadora o senador es apegar su desempeño a las normas que rigen nuestras sesiones. La provocación permanente, la injuria constante, la falta de respeto absoluto como argumento sistemático y, la búsqueda constante de descarrilar las sesiones es inaceptable y su actuar debe tener consecuencias en quienes así se conducen o a quien con su silencio o incapacidad, convalidan ese actuar”, subraya en su escrito.

