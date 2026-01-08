Ciudad Juárez. - Un grupo de 12 migrantes de diversas nacionalidades fueron rescatados por las autoridades después de estar secuestrados para cruzarlos de manera ilegal a los Estados Unidos.

Los migrantes estaban privados de la libertad al interior de un domicilio ubicado en la colonia Bellavista en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hecho se registró durante la noche del 7 de enero, cuando policías estatales realizaban recorridos de reforzamiento táctico y vigilancia, momento en el que recibieron la instrucción de dar seguimiento a un folio generado a través de la línea de emergencias 911, en el cual se reportaba una posible privación ilegal de la libertad en dicha colonia.

Al arribar al lugar señalado, los agentes efectuaron una revisión de la zona, cuando sobre la calle Ignacio Mejía observaron a una mujer asomarse por una ventana y realizar señales de auxilio, situación que motivó la intervención inmediata ante el posible riesgo a la vida de las personas.

Durante la acción policial, los elementos confirmaron la presencia de siete personas de nacionalidad mexicana y cinco de origen extranjero, entre ellos menores de edad, quienes se encontraban retenidos en contra de su voluntad, por lo que se aseguró el área y se procedió al rescate inmediato de las víctimas.

Las 12 personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde recibieron valoración médica para constatar su estado de salud e integridad física.

Posteriormente, fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración con el objetivo de brindarles la atención y el acompañamiento correspondiente.

Según se detalló, al no ser localizados los presuntos secuestradores, se desplegó un operativo de búsqueda y rastreo activo con el objetivo de dar con los responsables.

