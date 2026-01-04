Tras una estancia temporal en la Casa de Asistencia a la Movilidad Humana (Camhu) Vasco de Quiroga, las autoridades del refugio del Gobierno de la Ciudad de México buscan que las personas migrantes tengan un lugar propio donde vivir en la capital, de acuerdo con el coordinador Emanuel Herrera.

“Es importante aclararlo, el proceso de que lleguen a las casas de asistencia es que estén temporalmente, nada más ayudarles a que ellos puedan lograr una inserción en la sociedad, si para uno como mexicano la ciudad es compleja, es difícil encontrar un lugar para rentar, un trabajo, pues para ellos es todavía más”, indicó.

A los extranjeros se les recomienda la periferia de la capital por ser más barato, aunque para algunos es complicado el traslado desde esas zonas a sus lugares de trabajo.

Lee también: Esperan en EU arrecie cacería de migrantes

Emanuel Herrera relata que 40% de los migrantes son venezolanos, muchos de los cuales buscan quedarse en México y otros siguen a EU. Fotos: de Osmar Alvarado

“Se trata de hablar con ellos, de decirles que hay zonas más afuera de la ciudad donde puedes encontrar un lugar más asequible para que puedan pagar una renta, hay quienes lo toman, o hay quienes dicen ‘yo trabajo aquí en Tepito, en la Merced’, se les complica el tema, como que no caen en cuenta que tienen que trasladarse más de una hora en la Ciudad”, dijo el coordinador de la casa de asistencia.

El 18 de diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que 90% de los migrantes que hace un año estaban en las calles de la Ciudad de México, ahora tienen alojamiento en albergues.

Mientras que el secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo que a un año de que se echó a andar una estrategia con 10 medidas para apoyar a los migrantes, retiraron dos de los tres campamentos que había en la capital, en los que vivían alrededor de 2 mil personas, a quienes se les brindó espacio en albergues; en el tercero de estos campamentos, afirmó, ya hay poca población.

Lee también: Regreso obligado de EU separa a familia migrante

La ampliación de la casa de asistencia se terminó a finales de marzo, abril, y se adecuó con camas y todo lo necesario para que pudieran dormir 250 personas, refirió el coordinador del lugar. Fotos: de Osmar Alvarado

Desciende población

Tras haber alojado una población de más de 500 migrantes durante mayo de este año, actualmente la Camhu Vasco de Quiroga atiende aproximadamente a 100 personas, y esperan recibir a pocos extranjeros durante este fin de año, de acuerdo con Herrera.

“En general, esta época es baja, las personas no suelen moverse por estas fechas, ya que comparten con sus familias, tanto en sus países o aquí en la Ciudad ya tiene ciertos grupos con los que se juntan y tratan de no moverse, como que el flujo baja, todo baja a finales de enero y febrero empieza a haber flujo de personas”, subrayó el coordinador.

Hasta el 17 de diciembre de este año en el refugio había una población de aproximadamente 100 personas en situación de movilidad, de los cuales 40% son de Venezuela, quienes se dividen entre los que han decidido quedarse en México y los que aguardan para retomar su camino a Estados Unidos, dijo Emanuel Herrera.

Lee también: Venezolanos se manifiestan en Monterrey tras detención de Nicolás Maduro; "es un acto heroico", dicen

En un principio, el refugio del Gobierno de la Ciudad de México tenía una capacidad para 180 personas, pero se amplió para recibir a 550 extranjeros que vivían en los campamentos callejeros en medio de un ambiente para volver a sus países de origen, apuntó el coordinador.

“Una vez que terminamos la ampliación, que fue a finales de marzo, abril, tuvimos que adecuarlo con camas, con todo lo necesario para que puedan dormir, al principio tuvimos como 250 personas. En mayo fue el tope que llegamos a tener, de 500 a 510 personas, y en ese punto fue que había muchas familias y la mayoría quería regresar a su país”, refirió.

Fue a través del programa Vuelta a la Patria del gobierno venezolano que en el mes de agosto la población del Camhu comenzó a descender.

Lee también: "La estructura de mi casa vibraba. No había luz, internet, ni teléfono"; periodista narra la noche del bombardeo en Caracas

“Ahorita, gracias a los vuelos, la población que tengo son 100 personas, de los cuales 40% son personas de Venezuela que ya se quieren quedar en el país o quieren seguir su paso más adelante a Estados Unidos”, detalló el coordinador de la casa de asistencia.

El resto de los refugiados en la Camhu son hondureños, centroamericanos, africanos y de Asia, entre ellos gente de la India que pagó altas sumas para llegar a la Unión Americana.

“Te podría decir que 30% se va a Estados Unidos sí o sí, porque hay quienes lo han logrado, tenemos una población de la India que logró entrar en estos meses, pero a costos muy altos, cerca de 200 mil pesos por persona”, puntualizó.

Lee también: Nicolás Maduro, el chofer de autobús heredero del chavismo que cayó a manos de Trump

El coordinador de la Casa de Asistencia a la Movilidad Humana Vasco de Quiroga aseguró que varios de los extranjeros que vivieron en el refugio a lo largo de este año planean intentar ingresar nuevamente a los Estados Unidos a través de la Ciudad de México.

“Me comentaban mucho, yo les preguntaba si otra vez se iban a arriesgar a cruzar y me decían que ‘este tiempo puedo sacar mis papeles para volar a México y desde aquí intentar’”.