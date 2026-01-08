Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

"El Viceroy" volverá a la corte en abril; se revisarán negociaciones con la fiscalía de EU

Detienen a 8 personas en protestas en Mineápolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

José Ramón López Beltrán vs Grok; hijo de AMLO protagoniza discusión con IA de X

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Parlamento de Venezuela declara "héroes y mártires" a los muertos en ataque de EU; se creará un "monumento conmemorativo"

Venezuela considera venta de petróleo a EU una transacción entre gobiernos "legítimos e independientes"; "es una transacción comercial"

El vicepresidente de Estados Unidos, , trató de rebajar este jueves la posibilidad de que Washington use la fuerza para hacerse con , aunque advirtió que si Europa “no se toma en serio la seguridad de ese territorio” su país “tendrá que tomar medidas al respecto”.

“Hay adversarios hostiles que han mostrado mucho interés en ese territorio, en particular, en esa parte del mundo. Así que lo que les pedimos a nuestros amigos europeos es que se tomen más en serio la seguridad de ese territorio, porque si no lo hacen, Estados Unidos tendrá que tomar medidas”, aseguró Vance durante una rueda de prensa en la .

El vicepresidente insistió en que la isla, que depende de la corona danesa, es realmente importante por razones de seguridad no solo para EU sino “para la defensa antimisiles de todo el mundo” e instó a dejar “de lado las reacciones exageradas que he visto en la prensa y en ciertas personas en Europa” y a apostar por el diálogo.

“Supongo que mi consejo para los líderes europeos y para cualquier otra persona sería que se tomen en serio al presidente de ”, dijo Vance durante una rueda de prensa en la cuando se le preguntó por Groenlandia.

En todo caso, Vance no quiso dar más detalles sobre las mencionadas medidas: “Eso se lo dejo al presidente (), mientras continuamos con las negociaciones diplomáticas con nuestros amigos europeos y con todos los demás sobre este tema”, agregó.

Desde el inicio de su mandato en 2025, Trump ha insistido en diferentes ocasiones en la posibilidad de tomar el control de la isla y el asunto vuelve a estar en el foco después de la captura en Caracas de y de que Washington subrayara que empleará la fuerza si es necesario para garantizar su seguridad nacional.

A esto se suma el que el jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartaran esta semana la posibilidad de enviar al Ejército para anexionar la isla, que depende de la corona danesa.

El secretario de Estado de EU, , anunció este miércoles que se reunirá la semana próxima con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia.

