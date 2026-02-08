Más Información

Este domingo el secretario de de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez, informó que fue detenido, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Julio César "N", identificado como responsable de robo a automovilista y transeúntes en el Viaducto Miguel Alemán y el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la colonia .

A través de una publicación en X, Pablo Vázquez refirió que el sujeto fue detenido tras una persecución en esta colonia, en atención a la denuncia de una mujer que fue despojada de sus pertenencias.

Detalló que al detenido se le aseguró una réplica de arma de fuego y se recuperó una cartera con dinero e identificaciones personales.

El Secretario de Seguridad expuso que Julio César "N" ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por su presunta participación en tres eventos de robo en la misma zona.

En un comunicado, la SSC indicó que los hechos ocurrieron cuando en las calles Héroes Anónimos y Héroes de la Intervención, policías observaron a un hombre de 55 años siendo amenazado por uno de 32, quien al notar la presencia policial, emprendió la huida e ingresó a una Unidad Habitacional.

Por ello, señaló la dependencia, los oficiales iniciaron la persecución del posible responsable, a quien detuvieron en el área común y conforme a los protocolos de actuación policial, además de realizarle una revisión preventiva, tras la cual se le aseguró una réplica de arma de fuego, una mochila de color negro y dinero en efectivo.

La Secretaría mencionó que, tras un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con en los años 2016, y cuatro en el 2017, 2020 y 2025 por los delitos de robo en sus diversas modalidades.



