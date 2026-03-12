Más Información

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

INE añade identidad no binaria y la palabra "indígena" en la nueva credencial para votar; estos son los cambios

Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, líder seccional del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados

Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México, dice Hacienda; hay mecanismos para proteger combustibles

Precio del diésel supera 30 pesos por litro en algunas estaciones; promedio nacional se ubica en 27.87 pesos

DEA felicita a México por incautar 270 kilos de fentanilo en Colima; destaca información clave para el operativo

Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva

Cae el "Negro Billetes" presunto colaborador de La Chokiza; organizaba actividades de "montachoques"

A través de sus redes sociales oficiales, la en Estados Unidos publicó un video haciendo alusión a la reciente cumbre "Escudo de las Américas", realizada por el presidente Donald Trump.

En el video, hecho con inteligencia artificial y proporcionado por la agencia china de noticias Xinhua, se puede observar a siete palomas sentadas en un sala de reuniones, con el escudo de la cumbre y una figura de un águila calva, la cual hace referencia directa a .

El águila oprime un botón y afuera del recinto parece que explota algo, lo que hace que las palomas asistentes a la reunión se sobresalten.

Sin embargo, el personaje del águila les dice que mantendrá a todos "a salvo", mientras saca un escudo con la bandera de EU. Uno de las palomas, que representa a los países asistentes, expresa que es una buena idea, mientras que otra cuestiona las acciones del águila.

src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#America pic.twitter.com/X5kYo09gfq

— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) March 12, 2026

Finalmente, el escudo se convierte en una jaula en la que encierra a las demás aves y la representación de EU les pide que se tranquilicen porque "algunas veces la seguridad viene con un poco de control".

El post está acompañado de la siguiente leyenda: "Escudo de las Américas o Grilletes de las Américas".

¿En qué consiste Shield of the Americas?

Shield of the Americas (Escudo de las Américas) es una iniciativa reciente de seguridad regional que busca fortalecer la cooperación entre países del continente americano.

El plan pretende conformar una coalición de naciones de América Latina para enfrentar problemáticas como el narcotráfico, la operación de cárteles criminales y los flujos de migración irregular.

A través de este mecanismo, se plantea trabajar con aliados ya establecidos en la región y, al mismo tiempo, ampliar la colaboración con nuevos socios estratégicos, con el objetivo de reforzar la coordinación en materia de seguridad y avanzar en metas compartidas impulsadas por Washington.

¿Qué países conforman la coalición Escudo de las Américas?

  • Panamá, José Raúl Mulino
  • Chile, José Antonio Kast
  • Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar
  • Honduras, Nasry Asfura
  • Bolivia, Rodrigo Paz
  • Ecuador, Daniel Noboa
  • Costa Rica, Rodrigo Chaves
  • República Dominicana, Luis Abinader
  • Guyana, Irfaan Ali
  • Paraguay, Santiago Peña
  • El Salvador, Nayib Bukele
