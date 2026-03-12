A través de sus redes sociales oficiales, la Embajada de China en Estados Unidos publicó un video haciendo alusión a la reciente cumbre "Escudo de las Américas", realizada por el presidente Donald Trump.

En el video, hecho con inteligencia artificial y proporcionado por la agencia china de noticias Xinhua, se puede observar a siete palomas sentadas en un sala de reuniones, con el escudo de la cumbre y una figura de un águila calva, la cual hace referencia directa a EU.

El águila oprime un botón y afuera del recinto parece que explota algo, lo que hace que las palomas asistentes a la reunión se sobresalten.

Sin embargo, el personaje del águila les dice que mantendrá a todos "a salvo", mientras saca un escudo con la bandera de EU. Uno de las palomas, que representa a los países asistentes, expresa que es una buena idea, mientras que otra cuestiona las acciones del águila.

Finalmente, el escudo se convierte en una jaula en la que encierra a las demás aves y la representación de EU les pide que se tranquilicen porque "algunas veces la seguridad viene con un poco de control".

El post está acompañado de la siguiente leyenda: "Escudo de las Américas o Grilletes de las Américas".

¿En qué consiste Shield of the Americas?

Shield of the Americas (Escudo de las Américas) es una iniciativa reciente de seguridad regional que busca fortalecer la cooperación entre países del continente americano.

El plan pretende conformar una coalición de naciones de América Latina para enfrentar problemáticas como el narcotráfico, la operación de cárteles criminales y los flujos de migración irregular.

A través de este mecanismo, se plantea trabajar con aliados ya establecidos en la región y, al mismo tiempo, ampliar la colaboración con nuevos socios estratégicos, con el objetivo de reforzar la coordinación en materia de seguridad y avanzar en metas compartidas impulsadas por Washington.

¿Qué países conforman la coalición Escudo de las Américas?

Panamá , José Raúl Mulino

, José Raúl Mulino Chile , José Antonio Kast

, José Antonio Kast Trinidad y Tobago , Kamla Persad-Bissessar

, Kamla Persad-Bissessar Honduras , Nasry Asfura

, Nasry Asfura Bolivia , Rodrigo Paz

, Rodrigo Paz Ecuador , Daniel Noboa

, Daniel Noboa Costa Rica , Rodrigo Chaves

, Rodrigo Chaves República Dominicana , Luis Abinader

, Luis Abinader Guyana , Irfaan Ali

, Irfaan Ali Paraguay , Santiago Peña

, Santiago Peña El Salvador, Nayib Bukele

