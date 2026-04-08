La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió el video del rescate del minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, quien había quedado atrapado por 13 días en la mina de Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo reconoció a “los excepcionales” integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, así como “la fe” y “la resistencia” del minero que hicieron posible “este asombroso rescate”.

“Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes”, expresó.

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Foto: X @CNPC_MX

Al calificarla como “una noticia increíble”, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró en su mañanera de este miércoles que el minero fue encontrado con vida, mientras que confirmó que otro fue encontrado sin vida.

“Todavía está en la mina, pero fue encontrado con vida uno de los mineros de la Mina Santa Fe en el Rosario, Sinaloa. Como ustedes saben, hace cerca de 13 días quedaron cuatro mineros dentro de esta mina. No ha parado el rescate desde el primer momento”, dijo al reconocer el apoyo de la empresa minera.

Destacó que las autoridades han estado “de manera permanente” cerca de las familias de los trabajadores.

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“Ayer, después de 13 días, se encontró a uno de los mineros con vida. Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron. Un lugar donde había mucha agua; están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero. Lamentablemente también se encontró a otro minero, pero ya sin vida.

Foto: X @CNPC_MX

“Queda todavía una persona por rescatar y siguen los trabajos, y esperamos que el día de hoy ya pueda salir de la mina esta persona que 13 días permaneció en este lugar, e increíblemente y afortunadamente se encontró con vida”, expuso.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este martes que el minero, originario de Durango, fue localizado a las 13:50 horas tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido.

Los excepcionales integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, la fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días. Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes. pic.twitter.com/smhcpAuoxY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 8, 2026

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bmc