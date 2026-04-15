Guerrero es la entidad más peligrosa para el ejercicio de la función pública en el país, según el registro “Votar entre Balas”, de Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, de 2018 hasta enero de 2026. De acuerdo con la información, el estado guerrerense lidera la lista nacional al concentrar el 10.8% de las agresiones que van desde amenazas, desapariciones, hasta secuestros y asesinatos.

El pasado sábado 11 de abril, fue secuestrado Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco, junto a su padre, por un comando armado. Hoy, ambos fueron localizados con vida, tras un despliegue de fuerzas federales y estatales. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló a “la Familia Michoacana”, como la responsable del suceso.

Durante la conferencia matutina de hoy, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mencionó que el edil ya contaba con “dos mantas en su contra; una este año y otra el año pasado”.

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De 2018 a 2026, en Guerrero se han dado 306 ataques; 94 a funcionarios, 74 a fuerzas de seguridad fuera de combate, 57 a autoridades de elección popular, 45 a candidatos, 14 a integrantes del partido, 12 a sus familiares y 10 a sus instalaciones.

Veracruz, Guanajuato y Oaxaca, los otros estados con más ataques

De acuerdo con Votar entre Balas, los estados con más ataques después de Guerrero, son Veracruz, Guanajuato y Oaxaca, entre las cuatro entidades representan el 36.8% de víctimas registradas.

El 28 de mayo de 2025, Isaías Rojas, mandatario municipal de Metlatónoc, Guerrero, fue asesinado a tiros junto con su esposa, Almari González Romero. El alcalde del PT fue atacado mientras se desplazaba por la autopista del sol.

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Uno de los casos más sonados, fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras un ataque directo en el centro de la ciudad mientras participaba en el evento público de Día de Muertos.

Los ataques no distinguen géneros; en junio del mismo año, fue asesinada Lilia Gemma García Soto, en San Mateo Piñas, Oaxaca. Un grupo armado irrumpió en el Palacio Municipal para ejecutar a la alcaldesa en su oficina.

Con corte a enero de 2026, Sinaloa es la entidad con más ataques, con nueve eventos; seis a fuerzas de seguridad fuera de combate, dos a autoridades de elección popular y uno a funcionarios.

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