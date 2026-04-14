Chilpancingo.— El presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza (Morena), y su padre, Juan Vega Arredondo, director del hospital IMSS-Bienestar, vivieron la violencia que azota a esa ciudad en carne propia.

El padre fue privado de la libertad la mañana del sábado, cuando se dirigía al hospital del que es director. Las versiones dicen que un grupo armado se le atravesó en el camino, lo bajaron y se lo llevaron. Su vehículo apareció la mañana siguiente, en la comunidad de Acamixtla, a unos ocho kilómetros de la cabecera municipal.

Las siguientes horas todo fue hermetismo. Incluso, el alcalde se reunió la noche del sábado con el senador de la República Félix Salgado Macedonio en un restaurante del centro de Taxco.

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“Cerrar el sábado entre amigos, con un cafecito de por medio y una plática amena, también es una forma de seguir construyendo acuerdos por nuestra tierra. Me dio mucho gusto recibir al senador Félix Salgado Macedonio en Taxco, en un encuentro de cercanía, respeto y coincidencias por el bien de nuestra gente”, publicó Vega Carranza en sus redes sociales.

El domingo trascendió la noticia: el padre del alcalde estaba desaparecido. Nadie confirmaba, hasta que a las 9 de la noche, más de 36 horas después de la privación de la libertad, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo confirmó y publicó la ficha de búsqueda.

La tensión subió este lunes, cuando la noticia de la desaparición del alcalde comenzó a correr.

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Ninguna autoridad se atrevió a confirmar, pero era evidente que algo pasaba: la ciudad estaba casi sitiada, había retenes en las dos entradas, decenas de soldados del Ejército y de la Guardia Nacional hacían rondines y un helicóptero sobrevoló Taxco durante horas.

Hasta 2024, Juan Andrés Vega Carranza era casi un desconocido. No figuraba en el tablero político del municipio de Taxco, mucho menos en el escenario del estado de Guerrero. Foto: Especial

El operativo

Minutos después de las 3 de la tarde, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en redes sociales que el alcalde y su padre habían sido localizados y se encontraban a salvo.

Precisó que se efectuó un operativo federal, que implicó el despliegue de personal en tierra, apoyo de helicópteros, y en el que participaron elementos del Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, SSPC, autoridades de Guerrero y Estado de México.

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Sin dar más detalles, expuso que los hombres fueron localizados por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, y enfatizó que continuarán las operaciones para detener a los responsables.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, expuso que la localización del alcalde y su padre “es producto de la coordinación efectiva entre autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

Fuentes consultadas indicaron que más de 500 uniformados y policías estatales participaron en el despliegue, que se extendió hasta el municipio de Tetipac, en el límite con el Estado de México.

Las fuentes detallaron que en la madrugada de este lunes, el alcalde acudió a un lugar para negociar con supuestos integrantes de La Familia Michoacana, que habían secuestrado a su padre; en ese hecho también fue privado de la libertad y se lo llevaron con rumbo desconocido.

El alcalde supuestamente había acudido acompañado de una escolta, que no intervino.

Versiones extraoficiales indicaron que el alcalde fue citado en el barrio Casahuate, en la parte alta de Taxco, que es una de las salidas hacia los municipios de Tetipac y Pilcaya.

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Según informes oficiales, ahí es donde está la guarida del líder de La Familia Michoacana en Taxco, Roberto Sagal, alias Pelón.

Este lunes, elementos de corporaciones federales y estatales colocaron retenes en los accesos del municipio, como parte del operativo de búsqueda. Foto: Especial

Los motivos

De manera extraoficial se ha informado que la privación de la libertad del padre del alcalde se debió a presiones de La Familia Michoacana, luego que en semanas recientes se realizó un operativo para el decomiso de mercancía, tras el cateo en bodegas de productos que controlan, como la cerveza.

El pasado 26 de marzo se informó del aseguramiento en el municipio de Taxco de cuatro bodegas y la detención de siete presuntos miembros de dicho grupo criminal, dedicados a la extorsión.

El 8 de abril se detuvo a un hombre conocido como El Gokú, señalado como vendedor de droga.

Desde hace más de una década, La Familia Michoacana mantiene un control férreo en Taxco: controla casi todo, impone la distribución de productos de la canasta básica, ha generalizado la extorsión.

Durante el gobierno municipal anterior, encabezado por Mario Figueroa Mundo, se documentó que la Policía Municipal trabajaba para ellos. Incluso, varios fueron detenidos por desaparición forzada y vínculos criminales.

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De acuerdo con pobladores de Taxco, que pidieron el anonimato por motivos de seguridad, el doctor Juan Vega Arredondo, padre del alcalde, hasta antes de su privación de la libertad mantenía una clara influencia en el gobierno.

“El padre trata de mantener un perfil bajo, pero lo cierto es que, con su hijo, decide y deshace a su conveniencia”, expuso un poblador.

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