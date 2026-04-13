Juxtlahuaca. – El síndico municipal de la comunidad de Zaragoza Yucunicoco, Felipe González, fue emboscado y asesinado con arma de fuego este fin de semana, en la carretera local Santiago Juxtlahuaca – Carrizal; La Fiscalía de Oaxaca detuvo a un hombre por su presunta participación en los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Felipe la emboscada ocurrió en la agencia El Diamante Copala, ubicado en el municipio de Juxtlahuaca.

Actualmente, Felipe González era síndico municipal de la comunidad de Zaragoza Yucunicoco, también fue agente municipal de Zaragoza en 2020. Familiares y vecinos exigen que se esclarezca su asesinato ocurrido la noche de este domingo 12 de abril.

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Por el homicidio, la Fiscalía de Oaxaca informó que las autoridades municipales lograron la detención de un hombre identificado como L.A.M.R., quien fue puesto a disposición de la autoridad competente, en tanto se determina su grado de participación en los hechos.

Ejecutan a síndico municipal en Juxtlahuaca; Fiscalía de Oaxaca detiene a presunto implicado. Foto: Especial.

“La persona detenida fue trasladada bajo medidas de seguridad y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme a derecho”.

En el lugar, los elementos de seguridad localizaron un vehículo, el cual presentaba daños, también “observaron a un grupo de personas portando armas de fuego, quienes al notar la presencia policial se dispersaron hacia el monte”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

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Cabe señalar que este lunes, 13 de abril integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tomaron las instalaciones del Centro de Justicia en Huajuapan, para exigir la liberación de uno de sus militantes detenido por presuntamente ser responsable del asesinato del síndico municipal de la comunidad de Zaragoza Yucunicoco, registrado en el Diamante Copala.

Los manifestantes también tomaron distintos puntos de la carretera local Huajuapan - Juxtlahuaca, a la altura de San Sebastián Tecomaxtlahuaca y Santa María Xochixtlapilco.

Zaragoza Yucunicoco se encuentra a 10.2 kilómetros al noreste de Santiago Juxtlahuaca. De acuerdo a los datos del INEGI, Zaragoza cuenta con 221 habitantes, el 98 por ciento de la población es indígena.

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