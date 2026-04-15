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"El tecolote voy a agarrar, el de las doce de la noche", respondió la presidenta al confirmar que volará en avión comercial para su viaje a la Cumbre en defensa de la democracia en , España.

Lo anterior al ser cuestionada al finalizar la sobre en qué vuelo se va a ir a España. Sin embargo, no quiso responder este miércoles sobre los detalles de su participación al evento que se llevará acabó en Barcelona.

"El tecolote voy a agarrar, el de las doce de la noche", respondió.

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La Mandataria federal notificó este martes al Senado de la República que se ausentará del país del 16 al 19 de abril para participar en el encuentro internacional, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 76 y 88 de la Constitución.

De acuerdo con el documento enviado por la Secretaría de Gobernación, Sheinbaum acudirá a la cumbre por invitación del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en el marco de la “IV Cumbre en Defensa de la Democracia”, iniciativa impulsada tras la 79 Asamblea General de la ONU en septiembre de 2024.

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