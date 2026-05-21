Esta semana (18 de mayo), la Secretaría de Cultura entregó la Casa Ruiz Cortines del Complejo Cultural Los Pinos, nueva sede de los grupos artísticos del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM).

Esto se enmarca en las acciones del Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura.

“Tras un proceso de optimización estructural, adecuación de espacios y tratamiento acústico, la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), el Ensamble Escénico Vocal (EEV) y el Coro Sinfónico Comunitario tienen por primera vez una sede fija para desarrollar su proceso formativo”, informa el comunicado oficial.

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Según datos oficiales, para los trabajos realizados en la Casa Ruiz Cortines se destinaron 30 millones de pesos.

“Hoy se abre una escuela con los espacios adecuados que garantizan la práctica y formación. Entregamos a la comunidad, principalmente alumnas, alumnos y docentes, un trabajo colectivo y un espacio más para la cultura con muchísima calidad. Hoy hacemos posible que la música esté en casa”, son palabras de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, citadas en el boletín.

Entre los cambios que se realizaron destacan una nueva infraestructura eléctrica, de ventilación y lumínica; sistemas de seguridad; ocho salas de ensayo; catorce cubículos de estudio para instrumentistas o cantantes; nueve aulas para clases de especialización instrumental y asignaturas teóricas, de expresión corporal y técnica Alexander; pisos de duela de encino americano, laminado o alfombra modular; así como adecuaciones acústicas en muros, plafones y ventanales mediante paneles de fibra de vidrio y panel acústico piramidal.

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También se instalaron dobles cristales en los salones, una bodega de producción y nuevo mobiliario, como sillas, bancos, butacas y pianos eléctricos, entre otros elementos.

Con estas obras, el Sistema Nacional de Fomento Musical contará con una sede propia, lo que le permitirá dejar atrás su carácter itinerante, condición en la que permaneció durante 37 años.