Captura de Maduro por parte de EU deja los mejores memes; así reaccionaron en X

La madrugada de este sábado 3 de enero se llevaron a cabo fuertes explosiones en Caracas, durante lo que fue un ataque militar orquestado por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, con el objetivo de capturar al mandatario de la nación, Nicolás Maduro.

Tras la confirmación de la noticia por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, esta invasión militar ha generado conmoción en el mundo entero.

La opinión respecto a los sucesos se ha polarizado, entre gobiernos que aplauden y respaldan el ataque, como el de Argentina y el de Ecuador; y los que exigen se respete el derecho internacional y condenan la extracción forzada de Maduro, como China, Rusia, la Unión Europea, México, entre otros.

Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima, luego de ser capturado. Foto: Truth social

Usuarios reaccionan a la captura de Maduro con ola de memes en X

La reciente noticia, que ha generado revuelo a nivel internacional, se ha visto empapada también por la cultura pop del momento, pues usuarios e internautas de redes sociales han acudido a plataformas, como X -antes Twitter-, para comentar el suceso, dejando una ola de memes.

- “Recién empezó el año, nada puede sorprendernos”



Nicolas Maduro en algún lugar de Caracas en este momento:

pic.twitter.com/mR5NEdRk4M — memes feos yo qué sé (@memefeos) January 3, 2026

Algunos usuarios hicieron mención a que el año acaba de comenzar y ya se dio uno de los sucesos más impactantes del 2026.

Memes de la captura de Nicolás Maduro. Foto: X

Otros hicieron referencia a la explosiones que despertaron a millones de habitantes en Caracas.

Memes de la captura de Nicolás Maduro. Foto: X

Algunos internautas vieron el momento como una oportunidad para burlarse del mandatario venzolano.

Memes de la captura de Nicolás Maduro. Foto: X

Asimismo, otros hicieron referencia a las acusaciones de fraude electoral que recibió Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024.

Memes de la captura de Nicolás Maduro. Foto: X

Muchos usuarios decidieron mencionar los posibles intereses políticos y económicos por los que EU orquestó esta intervención militar.

Memes de la captura de Nicolás Maduro. Foto: X

Por último, algunos usuarios utilizaron IA para poner la cara del dictador venezolano en uno de los memes recientes más populares de la cultura pop.

Memes de la captura de Nicolás Maduro. Foto: X

