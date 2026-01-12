Arturo Islas denuncia que perros rescatados del Refugio Franciscano llevan días enjaulados: "este fue su destino"

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó el 7 de enero que, durante inspecciones realizadas en un inmueble donde operaba el Refugio Franciscano, se detectaron prácticas de maltrato animal. El predio se localizaba en la alcaldía Cuajimalpa, donde se encontraban perros y gatos bajo resguardo.

Rescate en Refugio Franciscano revela maltrato animal; más de 800 perros presentaban graves problemas de salud. Foto: Especial

El Refugio Franciscano inició actividades en 1977 y permaneció en funcionamiento hasta que las autoridades capitalinas intervinieron tras recibir reportes ciudadanos relacionados con las condiciones de los animales. Como parte de estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó a cabo un operativo durante la madrugada del 11 de diciembre de 2025, con el que se realizó el desalojo del inmueble y el rescate de los animales.

Rescate en Refugio Franciscano revela maltrato animal; más de 800 perros presentaban graves problemas de salud. Foto: Especial

Ante ello, autoridades de la Ciudad de México informaron que los caninos serían trasladados al Ajusco, al Hospital Veterinario de la Ciudad de México y a la Brigada de Vigilancia Animal; sin embargo, de acuerdo con denuncias recientes, esto no habría ocurrido conforme a lo anunciado.

Lee también: Cierre del Refugio Franciscano en CDMX tras 40 años de rescate animal; disputa por predio, maltrato y protestas, esto se sabe del caso

Activista denuncia que perros rescatados del Refugio Franciscano siguen enjaulados

El domingo 11 de enero, el activista Arturo Islas difundió un video en redes sociales en el que señaló que perros, presuntamente rescatados del refugio, permanecen dentro de transportadoras, colocadas directamente sobre el piso, en un espacio habilitado como resguardo temporal dentro del Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

"No querían que pasara. Les decían a la gente de afuera que aquí no había perros. No querían que nadie pasara, porque obviamente no quieren que esto se vea (...) aquí están todos los perros que según fueron rescatados para su bienestar."

Asimismo, indicó que esta situación ponía en evidencia las fallas en los procesos de resguardo, supervisión y seguimiento de los animales asegurados por el gobierno de la CDMX.

"Así es la preparación de un gobierno para estas contingencias. Pero qué tal para hacer trenes que se descarrilan. Qué tal están de chingon*s para comprar bolsas en Roma (...) esto no es justo, esto no se hace."

Lee también: VIDEO Trasladan a 304 perros rescatados del Refugio Franciscano a reserva en el Ajusco; Brugada visita instalaciones

Tras la difusión del caso, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que los animales reciben atención constante por parte de personal capacitado y que se mantiene un seguimiento médico.

“En el GobCDMX queremos garantizar su seguridad y bienestar, actuando con responsabilidad y compromiso”, escribió.

Los animales están siendo atendidos y se encuentran en buen estado; personal calificado les brinda atención permanente y seguimiento médico, porque en el @GobCDMX queremos garantizar su seguridad y bienestar, actuando con responsabilidad y compromiso. #CiudadAnimalista pic.twitter.com/HhbaNsD0KG — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 12, 2026

También te interesará:

Solución sencilla para eliminar sarro de los chorros del inodoro y optimizar la descarga

CURP biométrica 2026: así puedes agendar tu cita y completar el trámite paso a paso

Yeison Jiménez y su último mensaje en Instagram antes de morir: “lo que Dios da, también puede quitar"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv