Chumel Torres reacciona a caso del panadero Richard Hart: “ustedes son el pan y el circo”

Hace unos días, el panadero británico Richard Hart se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se retomaran una serie de declaraciones que hizo sobre el pan en México.

Aunque los comentarios fueron emitidos en 2024 durante una entrevista para el pódcast PopFoodie Radio, usuarios en plataformas digitales revivieron el fragmento, provocando una ola de indignación.

Panadero británico Richard Har. Foto: Captura de pantalla en Instagram

Lee también: ¿Quién es Richard Hart, el chef que desató polémica al afirmar que en México no hay cultura del pan?

Durante la charla, Hart aseguró que México carece de una verdadera cultura del pan y calificó la harina nacional como “de mala calidad”. Además, se refirió a los bolillos como “pan feo” y desestimó por completo el pan dulce al afirmar que “ni siquiera es pan, sino pastel”.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas entre panaderos, chefs y especialistas en gastronomía mexicana, quienes cuestionaron la visión reduccionista del británico.

@madfoodiemx_ 🤢¿Podemos por favor dejar de darle foco a personas como Richard Hart y su panadería @greenrhino_mx ? Hace unos días el panadero inglés se expresó de forma despectiva y soberbia del pan mexicano, diciendo que en nuestro país no tenemos una cultura del pan, y que las tortas y bolillos que comemos es un pan industrializado horrible. México y su panadería no necesitan la valoración extranjera para tener identidad; pero lo que este personaje necesita es venir a nuestro país con humildad y respeto. 👇🏻Déjenos en comentarios panaderías mexicanas, locales y tradicionales que sí valgan las largas largas filas que Green Rhino no merece, y honestamente, espero pierda. ♬ French Bakery Beats - The Brazilians of Bossa Nova

Chumel Torres reacciona a caso del panadero Richard Hart

Sin embargo, la conversación tomó un giro distinto cuando algunos comunicadores comenzaron a señalar no solo las declaraciones de Hart, sino también la reacción colectiva que provocaron.

Uno de los personajes que se pronunció fue el comunicador Chumel Torres, quien a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) lanzó una crítica directa a la sociedad mexicana.

Lejos de atacar al panadero, Torres cuestionó las prioridades del debate público al señalar que muchas personas estaban “más enojadas con un güero que insultó los bolillos que con el Congreso de la CDMX aboliendo el Instituto de Transparencia”.

Chumel Torres reacciona a caso del panadero Richard Hart. Foto: Captura de pantalla

En su mensaje, remató con la frase: “Ustedes son el pan y el circo”, lo que avivó aún más la polémica y generó miles de reacciones.

En su publicación, algunos usuarios mencionaron que estaban de acuerdo con su postura, argumentando que la sociedad suele enfocarse en controversias superficiales mientras ignora temas políticos y sociales de mayor relevancia.

Lee también: Richard Hart, panadero que afirmó que México no tiene cultura del pan, pide disculpas: “aprenderé de esta experiencia”

Sin embargo, otros señalaron que es posible indignarse por ambas cosas, defendiendo tanto la cultura gastronómica como la exigencia de rendición de cuentas a las autoridades. Incluso hubo quienes recordaron polémicas pasadas, como la cancelación de Yahritza y su Esencia por criticar la comida mexicana, para evidenciar un patrón en la reacción pública.

También te interesará:

Colapsa Monumento "El Colotero" en Veracruz: conoce la historia de la emblemática escultura

Nueva modalidad de estafa alerta a usuarios en redes sociales por app que simula transferencias

Ni la IA lo imaginó: El Grinch y Dr Simi se casan en calles de México y se viraliza en TikTok

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv