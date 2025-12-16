Richard Hart, panadero que afirmó que México no tiene cultura del pan, pide disculpas: “aprenderé de esta experiencia”

Durante los últimos días, el nombre de Richard Hart, panadero británico, comenzó a circular en redes sociales debido a una serie de opiniones que emitió sobre el pan en México.

Sus declaraciones, en las que cuestionó la existencia de una cultura panadera en México y descalificó productos tradicionales, generaron una ola de críticas en redes sociales por parte de usuarios, profesionales del oficio y expertos en gastronomía.

El chef de Green Rhino, Richard Hart, es conocido como uno de los mejores panaderos del mundo. Foto: Instagram

Entre los comentarios que más molestia causaron se encuentran sus opiniones sobre el bolillo, al que describió de forma despectiva, así como su visión negativa sobre las tortas, a las que atribuyó el uso de pan industrial de baja calidad. Estas afirmaciones fueron interpretadas por muchos como una falta de respeto hacia una tradición profundamente arraigada en la cocina mexicana.

@madfoodiemx_ 🤢¿Podemos por favor dejar de darle foco a personas como Richard Hart y su panadería @greenrhino_mx ? Hace unos días el panadero inglés se expresó de forma despectiva y soberbia del pan mexicano, diciendo que en nuestro país no tenemos una cultura del pan, y que las tortas y bolillos que comemos es un pan industrializado horrible. México y su panadería no necesitan la valoración extranjera para tener identidad; pero lo que este personaje necesita es venir a nuestro país con humildad y respeto. 👇🏻Déjenos en comentarios panaderías mexicanas, locales y tradicionales que sí valgan las largas largas filas que Green Rhino no merece, y honestamente, espero pierda. ♬ French Bakery Beats - The Brazilians of Bossa Nova

Richard Hart se disculpa tras la reacción del público

Aunque las declaraciones fueron realizadas en abril del año pasado durante una entrevista en el pódcast PopFoodie Radio, fue hasta ahora que resurgieron y se viralizaron en redes sociales. Ante la reacción negativa, Hart decidió pronunciarse públicamente y ofrecer una disculpa pública.

A través de un mensaje compartido en la cuenta de Instagram de su panadería, Green Rhino, el panadero aceptó que se expresó de manera incorrecta y reconoció que sus palabras no reflejaron el aprecio que siente por México, país donde actualmente vive y desarrolla su trabajo.

Richard Hart se disculpa tras decir que en México no tienen cultura del pan. Foto: Capura de pantalla

En su comunicado, señaló que al ser extranjero en México debía conducirse con mayor sensibilidad y respeto, y admitió que falló en hacerlo.

También expresó ser consciente del malestar que provocaron sus palabras y dejó claro que no espera que una disculpa baste para remediar el daño.

Dentro del mismo mensaje, afirmó que esta situación le dejó una lección importante. Aseguró que, a partir de ahora, su enfoque será escuchar más y emitir menos juicios, especialmente sobre una cultura que no le pertenece por completo.

Por último, reiteró su intención de demostrar con acciones su respeto hacia México y su gastronomía, así como aprender de la diversidad culinaria del país.

¿Qué dijo Richard Hart sobre el pan mexicano?

En la entrevista original, Hart habló sobre su proyecto de abrir una panadería en la Ciudad de México y comparó el consumo de pan en distintos países. Desde su perspectiva, comentó que en México el consumo diario se orienta principalmente al pan dulce, el cual asoció más con postres que con pan tradicional.

“Lo llaman pan, pero es más como pasteles y bollos. Ya sabes, llaman pan a todo, como los croissants”, agregó.

¿Qué dijo Richard Hart sobre el pan mexicano?. Foto: Captura de pantalla en Instagram

También hizo referencia a los bolillos y teleras utilizados para las tortas, cuestionando el uso de estos panes blancos económicos y producidos de manera industrial.

Por otro lado, expresó dudas sobre la calidad del trigo en México, asegurando que no cumple con los estándares que él requiere para la elaboración de pan de masa madre. Según su opinión, el trigo utilizado suele estar altamente procesado y contener aditivos, lo que —desde su punto de vista— afecta el resultado final del pan.

