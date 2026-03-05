El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, presenció la demostración de detección y prevención de riesgos que efectuaron dos caninos donados por el gobierno federal.

Al agradecer la donación, señaló que con los binomios caninos la Universidad Nacional avanza para garantizar la seguridad de la comunidad.

Destacó que a partir de 1986 esta casa de estudios cuenta con este modelo para el rescate, con el cual se ha apoyado a nuestro país y a otras naciones en situaciones de emergencia; en ello la UNAM tiene liderazgo.

Gobierno dona dos binomios caninos a la UNAM para prevención de riesgos (05/03/2026). Foto: Especial

Los dos perros se integraron a la Unidad Canina de Rescate y Detección, perteneciente a la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, la cual cuenta con 17 perros, 15 de ellos en la sección de búsqueda y rescate, y dos en la sección de arma de fuego y explosivos.

“Tenemos que tomarnos siempre en serio cualquier amenaza y descartarla. Esto nos va a ayudar a que no se paralicen las actividades y se puedan realizar rápido las revisiones”, dijo el rector, acompañado por el secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, Manuel Palma Rangel; y la directora de la FES Iztacala, María del Coro Arizmendi Arriaga.

El rector Lomelí Vanegas fue informado por el director general de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, Josué Ángel González Torres, sobre los entrenamientos que reciben los cachorros para destacar sus aptitudes y que puedan responder a comandos y situaciones específicas, aprovechando sus habilidades olfativas y auditivas.

Asimismo, expresó que el uso de binomios constituye un aspecto importante en las labores preventivas y de seguridad en lugares con alta afluencia, como aeropuertos y escuelas.

Previamente, Lomelí Vanegas supervisó los avances del nuevo edificio de TIC’s de la FES Iztacala con el que se busca que diferentes herramientas tecnológicas apoyen la educación, aseguró María del Coro Arizmendi.

El rector junto con autoridades, personal académico y estudiantes de esta entidad universitaria recorrieron las instalaciones donde funcionarán laboratorios de cómputo, el centro de simulación para las ciencias de la salud. Ahí, 18 mil alumnas y alumnos de las carreras de Enfermería, Medicina y Odontología podrán trabajar con simuladores para escuchar sonidos del corazón, enfermedades como la neumonía; al igual que un simulador de cáncer de mama y otro para evaluar el fondo de ojo o retina; en el edificio también estarán los espacios de realidad virtual y de medios de comunicación.

