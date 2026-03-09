Villahermosa.— El Centro de Convenciones Tabasco 2000, en Villahermosa, fue la sede de la fiesta de XV años más viral en la entidad, no sólo por el lujo, sino por los actores, artistas y espectáculos musicales que allí tuvieron lugar.

A la fiesta de la joven Mafer acudieron Galilea Montijo, quien condujo el evento; Belinda, quien interpretó Las mañanitas, así como los cantantes J Balvin, Gabito Ballesteros y el grupo Matute, quienes fueron parte del espectáculo musical del evento privado, que se realizó el sábado por la noche.

Mientras las imágenes de la fiesta se hacían virales en redes sociales, la pregunta era quién es el padre de la joven festejada.

El hombre fue identificado como Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario originario del municipio de Comalcalco y contratista de servicios para pozos de petróleo, principalmente a través de la empresa Petroservicios Integrales México S.A. de C.V.

El nombre del empresario se volvió viral por ofrecer a su hija una fiesta con “temática inspirada en Nueva York”. En redes estiman que el evento habría costado más de 45 millones de pesos.

La conductora Galilea Montijo fue encargada de recibir a los invitados en una alfombra roja; Belinda voló desde España para cantar Las mañanitas en inglés y la influencer Priscila Escoto envió un mensaje de felicitación y reveló que ayudó al padre de Mafer a escoger una bolsa Hermès, cuyo costo se estima en más de 500 mil pesos.

A la fiesta también acudieron a cantar Gabito Ballesteros, cantante de corridos tumbados; J Balvin y cerró la noche el grupo mexicano Matute. También fue contratado el influencer Antonio Tizoc, quien difundió fotos en redes sociales. En el salón se instalaron stands de 7Eleven, Sephora, McDonald’s, Hermès y una pizzería.

Y la fiesta sigue

Este domingo se difundió que la fiesta seguía en la Quinta Malagón, en Villahermosa, donde el show estuvo a cargo del Comediante Gilberto Gless.