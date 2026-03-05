A 98 días del inicio de la Copa FIFA 2026, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, presentó avances de la construcción de canchas de futbol, como parte del Mundial Social.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Vega recordó que la propuesta es de mil 200 canchas en 29 entidades, excepto las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Expuso que 800 canchas son totalmente nuevas y 400 son de rehabilitación.

Lee también "Representa a México en la Inauguración del Mundial"; así puedes ganar el boleto que rifa la presidenta Sheinbaum

“Ya iniciamos la construcción de 265 canchas en 23 entidades, en 114 municipios”, dijo la titular de Sedatu al mencionar que en mayo comenzará la entrega masiva.

“El objetivo es que el Mundial no solamente sea el momento de los partidos, sino que realmente se quede en el país un esquema de semilleros, que las y los niños, jóvenes, puedan jugar futbol y que de ahí salgan también los talentos para el futbol profesional, y en su momento para la Selección Nacional”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, destacó estas mil 200 canchas porque “es una herramienta fundamental de construcción de paz, de hacer comunidad y de transmitir los valores que tiene el futbol".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr