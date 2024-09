La diputada federal por Morena, Olga Sánchez Cordero, aseguró que Claudia Sheinbaum Pardo “no la va a tener fácil” como Presidenta de México, pues sostuvo que el hecho de ser mujer la condena a que sus errores sean magnificados.

Entrevistada al interior de la Cámara de Diputados, dijo que por ello, las mujeres están doblemente obligadas a apoyar a la próxima mandataria federal.

“Tenemos que ser solidarias y hay que tener sororidad con ella, hay que apoyarla porque ella no va a tenerla fácil, acuérdate que los errores que cometemos las mujeres se magnifican y nuestros éxitos se disminuyen, esa es la regla, así que hay que apoyarla mucho en todo”, declaró.

La legisladora guinda, dijo que Sheinbaum Pardo tiene una ventaja, porque gobernará “con ojos de mujer”.

“Y gobernar con ojos de mujer es gobernar distinto, porque las mujeres tenemos algo muy importante, la sensibilidad de entender a la otra persona, y sobre todo ella como mujer va a estar muy cerca de las adolescentes, de las niñas, de las mujeres, de las madres”, indicó.

La expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó actividades tras haber estado hospitalizada por problemas cardiacos. Ante los rumores de que estaba siendo relegada por no haber votado en la reforma judicial, dijo que habló con Ricardo Monreal y le explicó que se trató de un tema médico, por lo que “él ya entendió”.

“Hablé con él y le expliqué lo que me había pasado, y lo que me había pasado no era fácil, incluso le mostré los estudios, no llegué muy bien al hospital, entonces él ya entendió”, concluyó.





















maot