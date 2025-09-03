Más Información

Matamoros, Tamaulipas.- en diversos sectores de Matamoros, Tamaulipas causaron pánico entre la ciudadanía ya que además se lanzaron poncha llantas en las principales arterias de la ciudad.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, pidió por medio de redes sociales a los ciudadanos, extremar precauciones ya que se generó movilización de los

La dependencia, dio a conocer que las autoridades atendieron los reportes de bloqueos en distintos sectores de Matamoros.

Los puntos conflictivos fueron la Carretera Reynosa-Matamoros, Ejido Las Rubias, colonia Zona Industrial, Avenida Lauro Villar y Francisco Sarabia.

Los bloqueos se extendieron hasta Las Palmas, Acción Cívica, colonia Esteros, Carretera Reynosa y Chapultepec.

La ciudadanía reportó en la colonia Modelo, sin que hasta el momento, las autoridades informen si a consecuencia de esta situación de riesgo, se cuenta con personas fallecidas o lesionadas.

