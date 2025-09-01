Previo al regreso a clases de miles de estudiantes en México, se generó controversia debido al anuncio de la mega marcha de Transportistas que contemplaba múltiples bloqueos en las principales vialidades del Estado de México y la Ciudad de México.

En Autopistas te contamos qué sucedió con esta protesta y cuándo podría realizarse.

¿A qué se deben los bloqueos de transportistas?

De acuerdo con la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), la mega marcha programada para el 1 de septiembre reuniría a más de 7,500 transportistas, quienes exigen:

Aumento en la tarifa del transporte público , pasando de $12 a $16 pesos.

, pasando de $12 a $16 pesos. Apoyo con bonos de combustible, debido al alza en los costos de operación.

¿Se cancelan los bloqueos de la mega marcha?

Los voceros de la FAT confirmaron que los bloqueos no se cancelan, solo se posponen. De manera tentativa, la nueva fecha para la mega marcha de transportistas sería el lunes 8 de septiembre, en caso de no llegar a un acuerdo con el gobierno.

Lee también De cuánto es la multa por circular sin placas en Edomex

¿Cómo afectará a los ciudadanos?

Los transportistas aseguraron que no quisieron afectar el primer día de clases y, por ello, pospusieron la protesta. También señalaron que la movilización será pacífica y que mantienen disposición al diálogo.

Sin embargo, advirtieron que de no recibir respuesta a sus demandas, podrían realizar paros todos los lunes.

Recomendaciones para la ciudadanía

Para evitar contratiempos en caso de que se realicen los bloqueos en CDMX y Edomex, se recomienda:

Evitar salir si no es estrictamente necesario.

Salir con mayor anticipación en caso de traslados imprescindibles.

Mantenerse informado en fuentes oficiales sobre rutas y bloqueos activos.

sobre rutas y bloqueos activos. Considerar rutas alternas para no quedar varado en vialidades principales.

Aunque la mega marcha de transportistas no se llevó a cabo este 1 de septiembre, sigue en pie y podría realizarse en los próximos días.

En Autopistas te mantendremos informado sobre cualquier actualización respecto a los bloqueos en el Estado de México y Ciudad de México, así como las negociaciones entre los transportistas y el gobierno.

Leer también Multa por no usar parquímetro en CDMX: ¿cuáles son las formas de pago?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters