En el Estado de México ya comenzó el programa de reemplacamiento 2025, un trámite obligatorio para quienes tienen placas emitidas en 2020 o años anteriores.

Para evitar fraudes y cumplir con el trámite en tiempo y forma, aquí te explicamos quiénes deben reemplacar, cómo obtener un descuento del 50% o 100% y qué pasa si no lo haces.

¿Qué autos deben reemplacar en 2025?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, deben realizar el reemplacamiento 2025los vehículos que tengan placas con más de cinco años de antigüedad:

Placas emitidas en 2020 .

. Placas de 2019 o años anteriores que no se renovaron en 2024.

¿Cómo saber si mis placas ya vencieron?

Si no recuerdas cuándo obtuviste tus placas o cuál es su vigencia, puedes consultarlo en línea en el Portal de Consulta de Vigencia de Placas del Edomex:

Descuentos en el reemplacamiento 2025

El programa de reemplacamiento Edomex 2025 ofrece descuentos del 50% al 100%, dependiendo del año en que se expidieron tus placas.

Pasos para tramitar tu reemplacamiento en línea:

Ingresa al Portal de Servicios al Contribuyente. Dirígete a la sección Reemplacamiento 2025. Selecciona la opción de trámite en línea. Captura tus datos y los de tu vehículo. Realiza tu pago en línea o en centros autorizados. Agenda tu cita para recoger tus placas nuevas.

¿Qué pasa si no hago el reemplacamiento?

Circular con placas vencidas en el Estado de México puede traerte varios problemas legales y económicos:

Multas administrativas.

Retiro de placas por parte de un oficial.

por parte de un oficial. Remisión del vehículo al corralón.

Pérdida del derecho a verificar.

Imposibilidad de pagar la tenencia.

La multa por circular con placas vencidas puede alcanzar hasta 20 veces la UMA vigente, es decir, alrededor de $2,262 pesos.

Requisitos para el reemplacamiento 2025

El trámite se puede realizar totalmente en línea y solo necesitas:

Placas actuales.

Tarjeta de circulación.

Comprobante de domicilio.

Factura del vehículo.

Comprobante de verificación vigente.

En caso de extravío de algún documento, presentar un justificante oficial.

El reemplacamiento 2025 Edomex es un trámite obligatorio y con fecha límite, por lo que es importante hacerlo en tiempo y forma para evitar multas. Aprovecha los descuentos disponibles y realiza el proceso únicamente en el portal oficial del Gobierno del Estado de México.

