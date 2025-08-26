Ahora que nuestro piloto favorito ha regresado a las pistas más desafiantes del mundo automovilístico, vale la pena hablar del contexto de Cadillac: su historia, su legado como marca de lujo y el motivo por el cual ha decidido incorporarse como nuevo equipo a la Fórmula 1.

En Autopistas te contamos todo sobre la sus orígenes, su llegada a México y los modelos más icónicos que han marcado generaciones.

¿Quién fundó Cadillac?

La marca Cadillac nació en 1902, gracias a Henry M. Leland, William Murphy y Lemuel Bowen. Un año después, en 1903, presentaron su primer vehículo: el Cadillac Runabout, también conocido como “el carruaje sin caballos”.

Este automóvil incorporaba un motor monocilíndrico de 10 hp con capacidad para dos pasajeros. Su mayor innovación fue el uso de piezas intercambiables, lo que le otorgó popularidad. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que la marca se consolidó mundialmente como un verdadero símbolo de lujo automotriz.

Cadillac en México

La llegada de Cadillac a México ocurrió a mediados del siglo XX. Aunque los autos europeos eran los favoritos de la élite mexicana, debido a la influencia cultural durante la época de Porfirio Díaz, tras la Segunda Guerra Mundial el mercado mexicano abrió sus puertas a los autos de lujo estadounidenses.

Con el tiempo, Cadillac se consolidó en México como una marca de prestigio, atrayendo a un público que buscaba diseño, potencia y exclusividad.

Modelos icónicos de Cadillac

A lo largo de su historia, Cadillac ha lanzado modelos que se han convertido en auténticos íconos de la industria automotriz. Aquí te presentamos algunos de los más representativos:

Cadillac Eldorado 1959

Un coupé convertible de lujo con motor V8 de 6.4 litros y 345 caballos de fuerza. Su diseño se distinguía por sus alargadas aletas traseras y faros integrados.

Foto: Cortesía

Cadillac Series 62 (años 40 y 50)

Sedán convertible con motor V8 de 6.0 litros, generando entre 300 y 325 HP. Destacaba por su elegancia y tracción trasera.

Foto: Cortesía

Cadillac Seville (1975 – 2004)

Un sedán mediano creado para competir con el Mercedes-Benz Clase E y el BMW Serie 5. Equipado con motor V8 de 5.7 litros, tracción trasera e inyección electrónica, fue el primer Cadillac compacto en décadas.

Foto: Cortesía

Cadillac Escalade (1999 – actualidad)

SUV de gran tamaño con motor V8 de 6.2 litros y 420 caballos de fuerza. Cuenta con transmisión automática de 10 velocidades y se ha convertido en un símbolo de lujo moderno.

Cadillac anuncia la versión eléctrica de la Escalade.

Cadillac y su incursión en la Fórmula 1

Hoy en día, Cadillac Fórmula 1 es una realidad. La marca busca trasladar su legado de lujo a las pistas más exigentes del automovilismo. Su entrada a la máxima categoría nos demuestra de lo que será capaz al incorporar su máxima tecnología en los monoplaza.

