En los últimos meses se intensificó mucho el rumor de qué el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 y el rumor creció más, cuando sabemos que hay muchos asientos disponibles en la parrilla o por la integración del nuevo equipo de Cadillac. Sin embargo, esto ya no son humor, estos ya son hechos en Autopistas te contamos los detalles.

A qué equipo pertenecerá Checo Pérez?

El rumor Tomás, fuerza cuando Cadillac anunció que sí estaría en la Fórmula 1 en donde el nombre principal que sonaba para ocupar el primer asiento. Sería el piloto mexicano Soy Checo Pérez, pero qué significa que haya un nuevo equipo de la Fórmula 1?

Ya no habrá 10 equipos sino 11

Ya no serán 20 pilotos sino 22

¿Quién es el compañero de Checo Pérez?

Del que casi no dábamos nada que iba a estar era Valtteri Bottas quien en sus redes sociales lo hizo más que evidente presumiendo que se subía a un Cadillac Escalade

Checo Perez, en Cadillac

La verdad la pregunta es si esta decisiones una buena decisión para nuestro piloto mexicano quién ha sido una figura importante en la historia del automovilismo nacional, aunque su regreso en la Fórmula 1 es una gran noticia la realidad es que arrancar con un equipo nuevo de cero no es cualquier cosa es probable que en por lo menos, la primera temporada no se suba al podio, como nos tenía acostumbrados con la escuderia de Red Bull. Aún así quien saldría beneficiado más. En este caso sería Cadillac ya que Sergio Perez tiene un fandom muy grande lo que eso atrae más patrocinio e inversiones, y obviamente se venda mucho más merchandaising, tener un piloto tan experimentado como Checo, que ha demostrado su talento, incluso en equipos que no siempre están pidiendo puntos, sería la mejor apuesta para la escudería nueva.