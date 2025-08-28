Más Información
Al igual que la tarjeta de circulación, la licencia de conducir es un documento indispensable para manejar en México. Sin embargo, muchas veces se nos olvida en casa o preferimos no llevarla para evitar perderla.
La buena noticia es que ahora existe la licencia digital en Edomex, que puedes llevar en tu celular, en Autopostas te damos los detalles.
¿Qué es la licencia digital Edomex?
Como parte del proceso de digitalización de trámites, el Gobierno del Estado de México lanzó la licencia de conducir digital, una versión electrónica que funciona como tu permiso para conducir.
Cómo tramitar la licencia digital en Edomex
Para obtener tu licencia digital en el Estado de México, es necesario contar primero con la licencia física vigente. Una vez que la tengas, deberás seguir estos pasos:
- Descarga la aplicación “Licencia Digital Edomex”, disponible para iOS y Android.
- Ingresa a la app y selecciona la opción “Agregar licencia”.
- Escanea el código QR que aparece en tu licencia física.
- Realiza el escaneo facial desde tu celular.
- Ingresa tu número telefónico para validar el proceso.
Importante: no es posible tramitar tu licencia digital si no tienes la física, ya que el sistema requiere validar la información.
Si aún no cuentas con tu licencia de conducir física, deberás agendar una cita para obtenerla en este enlace: Agendar cita para licencia en Edomex.
Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex
Para sacar tu licencia en el Estado de México, necesitarás presentar los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación oficial con fotografía
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de pago
- No estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
Costo de la licencia de conducir en Edomex 2025
El costo depende de la vigencia que elijas. La licencia tipo A para automovilista tiene los siguientes precios:
- 1 año: $719 pesos
- 2 años: $936 pesos
- 3 años: $1,287 pesos
- 4 años: $1,712 pesos
