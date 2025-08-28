Si eres motociclista tienes que saber que no basta con tener tus placas, certificaciones y licencia en regla para circular por la Ciudad de México.

El Reglamento de Tránsito establece distintas medidas de seguridad con el fin de salvaguardar la integridad de los conductores y peatones, por ejemplo, el uso de un casco de protección.

En caso de incumplir estas reglas, las autoridades podrían levantar una multa.

El caso certificado forma parte del equipo de protección de los motociclistas. Foto: Pexels

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito sobre el uso de casco en motociclistas?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, es obligatorio que los motociclistas utilicen un casco certificado. La tercera sección del Artículo 37 establece:

“Los motociclistas deben utilizar casco protector, diseñado exclusivamente para la conducción de motocicleta, que cuente con especificaciones de seguridad y asegurarse que la persona acompañante también lo porte”.

Este mismo documento señala que el casco se debe encontrar en buenas condiciones, es decir, sin daños visibles como grietas, el visor roto, abolladuras, etcétera.

Además, "el casco deberá encontrarse debidamente colocado en la cabeza y abrochado”. Todos los pasajeros de la moto deben portarlo, incluyendo a los menores de edad.

Para que sea válido un casco, este debe cumplir con ciertos elementos de seguridad. Foto: Freepik

¿Qué elementos de seguridad son obligatorios para el casco de motociclistas?

No se puede conducir una moto con cualquier casco; en realidad, este accesorio de seguridad (al que se suman los guantes, chamarra y pantalón, botas, rodilleras e impermeable) debe cumplir con los siguientes elementos:

Armazón: Barrera rígida que le da forma estructural y brinda protección.

Relleno amortiguador: Relleno de 3 a 4 centimetros para absorber impactos.

Relleno de confort: Parte del casco que esta en contacto con la cabeza del usuario y contribuye a que el casco se ajuste correctamente a la cabeza.

Sistema de retención: Mecanismo que mantiene el casco sobre la cabeza durante una colisión, donde por acción de la inercia el mismo tiende a salir de su lugar. Consta de correas, anclajes y mecanismo de cierre o abrochado.

¿De cuánto es la multa por no usar casco en la Ciudad de México?

El Reglamento de Tránsito de la CDMX indica que los motociclistas que no porten casco deberán pagar una multa de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de $1,131 a $2,262.

Si eres biker, recuerda que también es obligatorio llevar encendidas las luces traseras y delanteras todo el tiempo, respetar el límite de pasajeros que se indica en la tarjeta de circulación y usar aditamentos luminosos en horario nocturno.

