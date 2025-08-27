Volkswagen ha presentado su nuevo auto, se trata del T-Roc, un coche estilo coupé que promete un diseño expresivo, innovación y comodidad.

El nuevo T-Roc promete nuevos sistemas de asistencia y tecnología de autos de gamas superiores.

En Autopistas te contamos como es este nuevo auto.

Este nuevo auto cuenta con 12 cm adicionales de espacio. Foto: Volkswagen

Leer también ¡Ha vuelto! Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac

¿Cómo es el Volkswagen T-Roc?

Para la segunda generación del T-Roc, Volkswagen ha apostado por un auto con dos motores híbridos de gasolina turboalimentados, con dos propulsores de 116 caballos de fuerzay 150 caballos de fuerza respectivamente.

Los dos sistemas de propulsión híbridos con los que cuenta este auto han sido desarrollados completamente desde cero, haciendo su aparición estelar en este coupé.

De la misma forma que la generación pasada del T- Roc, este auto mantendrá una tracción total 4MOTION, en combinación con el TSI de 2.0 litros.

En cuanto a la transmisión, el nuevo T-Roc cuenta con una transmisión manual de 7 velocidades.

¿Cómo son los interiores?

En los interiores se promete una alta calidad y prestaciones de primera clase con superficies suaves y tecnologías innovadoras.

Este auto promete acabados de alta calidad. Foto: Volkswagen

El nuevo T-Roc garantiza la creación de un ambiente de salón en la cabina, con acabados sobre los paneles en tela de nuevo desarrollo e iluminación de fondo.

El nuevo auto de Volkswagen cuenta además con la posibilidad de crear perfiles de conducción y una pantalla de asistencia para el conductor con información importante como la velocidad o pictogramas de navegación.

Adicionalmente, el nuevo Volkswagen T-Roc tiene espacio para hasta cinco personas , incluso con una estatura mayor a 1.85 de estatura.

Este auto cuenta con una línea transversal en led en la parte trasera. Foto: Volkswagen

Este auto cuenta con 12 cm adicionales en la parte trasera asientos ergoActyve, que permiten un ajuste eléctrico de 14 posiciones.

En cuanto a la cajuela, esta tiene una capacidad de hasta 475 litros, cargando hasta la altura de los respaldos traseros.

Tecnología

El nuevo T-Roc cuenta con tecnología Travel Assist, diseñada para facilitar el cambio de carril del auto, además de ayudar a reaccionar con mayor previsibilidad a los límites de velocidad o a su eliminación.

También cuenta con tecnología Park Assist Pro, la cual permite guardar memorias de estacionamiento y así automatizarlo.

Adicionalmente cuenta con un sistema de advertencia, el cual avisa a los ocupantes antes de abrir la puerta o cuando se aproximan coches o bicicletas por detrás.

¿Qué hay de los exteriores?

Volkswagen apuesta por un diseño minimalista, potente y limpio . La marca alemana promete aprovechar al máximo los 12 cm extras que tienen respecto a la generación anterior.

Este nuevo Volkswagen cuenta con un nuevo diseño de iluminación con faros led delanteros, faros matriciales led IQ.LIGHT, y en la parte trasera una barra transversal en rojo que conecta con el logo de Volkswagen.

Este auto estará disponible en los colores:

Blanco puro sólido.

Gris lobo metalizado.

Amarillo canario sólido.

Rojo flameado metalizado.

Azul celestial metalizado.

Negro granadilla metalizado.

Leer también Ley Scooter: CDMX exige placa y licencia

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters